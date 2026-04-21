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出版：2026-Apr-21 10:18
更新：2026-Apr-21 16:59

宏福苑聽證會｜「開生口」讓工人逃生 卻使濃煙攻入大廈（持續更新）

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大埔宏福苑災民第二日回家執拾，大部分為宏新閣中層住戶。(蘇文傑攝)

大埔宏福苑災民第二日回家執拾，大部分為宏新閣中層住戶。(蘇文傑攝)

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（21日）舉行第16場聽證會，亦是第三輪聽證會的第2場。委員會將傳召時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青、勞工處高級分區職業安全主任 1）（行動科）（新界東及觀塘區）李萬邦、以及勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾作供。

勞工處相信承建商 若處心積慮造假「無辦法」

16:00更新】勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾表示，現時是透過證書核查棚網是否符合標準，而屋宇署有可發出證書的實驗室名單，可供核對，有關名單可以網上找到名單，勞工處便會接納。核實工作方面，袁子諾指，會相信實驗室，若承建商處心積慮造假，亦沒有辦法，強調會相信承建商。李澍桓指，現時很多問題依賴承建商，勞工處需要考慮監管是否足夠。

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袁子諾表示，前線同事認為「生口」有需要，但政策層面上沒有必要性，因為「生口」的功能是出入棚架，但其實有很多方法，「生口」有其安全用途，但位置、大小、數量是由承建商作風險評估，「不是找個就位的地方做生口」，因為亦涉大廈結構問題，需要諮詢顧問公司及政府。

他又指，若不牴觸住客安全的「生口」，勞工處不會反對，但公眾的走火梯，不是建築地盤範圍，考慮走火通道是工作地點，而非整個位置。李澍桓指，問題有需要待專家證人釐清。

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針對棚網，委員會委員陳健波問，棚網是尼龍物料，長久亦會燒着，棚網是否真的需要。袁子諾表示，棚網是防止高空墮物的要求，作為措施，棚網是否真的需要，或者有其他替代品，亦可以檢討。

林秀清曾稱政府對棚網阻燃無標準 市民去信投訴

15:00更新】對於林秀清早前發言指，回覆市民投訴時稱法例對棚網阻燃無標準。李萬邦表示，勞工處在2024115日，即林秀清回信後一個月，勞工處收到另有投訴林秀清，認為林秀清的回覆不清晰及誤導。李萬邦指，當時高級分區職安主任負責處理該投訴，認為林秀清當初回覆「有改善空間」。同年12月向另一投訴人回覆指，勞工處收到棚網阻燃證明，後來證實宏業提交舊證書。

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「開生口」讓工人逃生 卻使濃煙攻入大廈

14:00更新】勞工處高級分區職業安全主任 1）（行動科）（新界東及觀塘區）李萬邦指，「生口」可以讓工人逃生，而在後樓梯開「生口」並不違反勞工處法例，而工作守則亦不容許工人爬棚，且有危險性，過程中有機會從高處墮下。

陸啟康稱，開「生口」讓煙從樓外攻入大廈範圍內，令居民難以逃生，帶出很大問題，工人與居民利益有很大衝突。他問及若工人不應爬棚，應如何從登上棚架，或從不同層數轉換。

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李萬邦表示，開「生口」沒有干犯勞工處法例，但可能干犯其他法律，而據勞工處理解，不應長距離爬棚，指棚架距離約7080厘米，一般上落樓層有斜梯，或有密集的竹。

勞工處沒有專業知識 只能憑文件資料判斷

13:30更新】林秀青承認收到棚網阻燃證書後，沒有比對過舊的文件，同意部門需要改善；又指勞工處沒有專業知識，故只能憑文件資料判斷，亦不會採樣和化驗。李澍桓問，若勞工處沒有專業知識，有否向ICU等其他部門了解何為阻燃。林秀青回答，沒有向其他部門了解過，但2024年曾將問題轉介予ICU。李澍桓質疑，若勞工處無力核對，「（勞工處）只是得個做字，沒有特別意義」。

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勞工處投訴文件多次判斷未找到足夠證據

11:15更新】李澍桓在會上展示一份勞工處內部記錄，在20247月的巡查中，人員在宏業董事侯華建陪同下進行。林秀青解釋，勞工處人員可於巡查後，聯絡地盤負責人，再提供職安健建議。

另外，李澍桓在聽證會公布多宗投訴文件，文件中多次出現「could not be justified」的表述，意指未能找到足夠證據支持投訴。

首宗投訴涉及吊運安全，林秀青表示，結果是同事判斷，如有需要跟進，會找相關人員跟進。她強調「唔係單純一次Not Justified，就唔去睇、唔去跟。」另一宗投訴則關於工人在工作期間吸煙，處方報告指，現場未發現煙頭或違規吸煙情況，雖地盤範圍見到有煙頭，但無法確定煙頭是居民還是工友，故投訴未能確立。

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李澍桓指出，人員沒有親眼見到有人吸煙，不代表沒有人吸煙，只是代表勞工處未能夠成功搜證。林秀青同意，但強調「勞工處法例，吸煙不違法」，沒有違犯任何職安健條例。林秀青表示，若發現有工人吸煙，會馬上停止其行為，但工人在地盤吸煙本身不違法，需要看附近有沒有火災風險，才能判斷有否違反法例。

10:45更新】代表獨立委員會的大律師李澍桓指，時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青已加入勞工處27年，202512月調任法律事務科。

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李澍桓問及林秀青有關勞工處的巡查機制，林秀青指勞工處會根據情況進行不同類型的巡查。首先是初次巡查，在維修工程開始後、接獲通知後進行的首次巡查；一般巡查，會視乎地盤大小及性質，對大型維修或裝修工程，機制規定每一至兩個月進行一次，目的為確保僱員安全及執行安全法例；至於特別執法行動（Special Enforcement Operation），屬較大型、針對特定高風險項目的巡查，林秀青提到20252月曾在本港進行一次特別執法行動，重點針對外牆裝修地盤中的高空工作、吊棚工程、電力工程及吊運工程等高危環節，此類行動一般不定期進行，每次為期兩至3星期，主題因應當時情況而定，例如裝修維修工程或大型建築地盤。

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林秀青表示，一般地盤工程因門口有閘需事先通知方能進入；但宏福苑不一樣，進入時無需事先通知，故不會引起工友或承建商注意，處方人員會先查看有否違例事項，巡查投訴位置、相關地方會否都有投訴。如有需要，才會找承建商一起巡查，期間人員穿便衣巡查。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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