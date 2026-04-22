宏福苑聽證會｜開「生口」或存職安與居民利益衝突 勞處巡查未見工人吸煙 未達禁煙令門檻

大埔宏福苑火災獨立委員會昨舉行第16場聽證會。宏福苑大維修期間，大廈後樓梯窗口每5層都會改成「生口」。勞工處代表在聽證會供稱，循職安健角度開「生口」對工人有作用，如方便逃生，又稱工人不應長距離爬棚架，若「生口」位置不牴觸住客安全處方便不會反對。獨立委員會主席陸啟康質疑，工人利益與住戶利益似乎有衝突。時任勞工處分區職業安全主任又指，火災前收到較多有關宏福苑的投訴，包括有工人吸煙，處方共突擊巡查17次，但均未發現有工人吸煙，又說工人吸煙本身不屬違例。

宏福苑8座大廈於大維修期間，後樓梯每隔5層的窗戶位置都會被改成「生口」，讓工人出入棚架。宏福苑火災獨立委員會昨繼續舉行第三輪聽證會，勞工處高級分區職業安全主任李萬邦作供時提到，從職安健角度而言開「生口」有其作用，因棚架一旦起火或倒塌，工人可以更快逃生，「外牆工人都要走，冇理由要工人爬到天台走」，又稱攀爬棚架需要較大體力，工人亦有可能從高處墮下，因此工作守則不容許工人爬棚架，提到相關要求有高等法院案例佐證。

代表獨立委員會的大律師李澍桓關注，據此說法是否應在每層開「生口」。李萬邦稱，開「生口」不會違反勞工處法例，處方就如何開、開多少個「生口」沒有特定標準，惟可能干犯其他法律，又說據勞工處理解不應長距離爬棚架，一般應有較密集的竹棚讓工人上落。獨立委員會主席陸啟康指，初步顯示「生口」令濃煙攻入大廈，居民無法逃生，工人利益與住戶利益似乎有衝突，形容是首次在聽證會聽到相關觀點。勞工處總職業安全主任袁子諾供稱，前線認為有需要設「生口」，但政策層面上沒有必要性，因為仍有其他方法可出入棚架，其位置、數量等是由承建商作風險評估。

未察棚網阻燃證書出問題 大維修期間工人吸煙情況亦備受關注，現已調任勞工處法律事務科的時任勞工處分區職業安全主任林秀青，供稱火災前收到較多有關宏福苑的投訴，處方先後17次到宏福苑突擊巡查，事前不會通知承建商，又稱為免引起承建商注意，巡查人員不會即時佩戴安全帽，有需要才聯絡承建商「一齊去行」。會上展示勞工處就宏福苑的巡查及執法行動紀錄，多宗與工人吸煙有關的投訴經巡查後均未能確立，只有一次在屋苑公共地方發現煙蒂，但無法核實屬居民或工人，故投訴無法成立。

林秀青同意處方沒親眼見到有人吸煙，並不代表沒有人吸煙，又強調工人吸煙本身並不違反職安健條例，只有看到存在火警風險，勞工處才有權發出禁煙令，但宏福苑當時情況未達有關門檻。會上展示勞工處前年7月接獲有工人在宏盛閣地盤吸煙的投訴，「罔顧消防條例，置大廈居民安全之不理」，處方之後轉介投訴予消防處，數小時後獲回覆稱情況不屬消防處職權範圍，投訴終轉介至林秀清處理，及後巡查亦未見工人吸煙，故未能確立投訴。林秀青解釋，投訴人本身質疑行為違反消防條例，因此轉介消防處跟進，但重申轉介不代表無跟進。

會上另提到，勞工處前年7月要求承建商宏業提供棚網阻燃證書，及至起火前數日因應宏福苑更換新棚網，再次要求宏業提供阻燃證書，惟宏業兩次均提供同一份在前年1月發出的證書，而勞工處未有發現。林秀青承認，收到報告時僅關注檢驗結果是否合格，沒有留意簽發日期，同意做法有改善空間，惟承認處方沒有相關專業知識，收到證書只「得個睇字」。 林秀青亦被指前年回覆投訴棚網電郵時，指建築地盤安全條例無涵蓋棚網阻燃標準，相信棚網起火風險較低，她昨承認自己當時說得「冇咁準確」，在李澍桓多次質疑屬完全不準確後，僅同意可寫得更周全。袁子諾稱，勞工處會按屋宇署的棚網檢驗實驗室名單，決定是否接納棚網證書的阻燃證明，如有懷疑可致電相關實驗室查詢，惟坦言處方「只會信承建商」，無法防備處心積慮欺騙的承建商。

指發泡膠非「易燃」不能發禁煙令 另外，宏福苑有居民投訴窗戶被封上屬易燃物的發泡膠板，關注「易燃發泡膠板、竹非完整及發霉，擔心棚架安全」。勞工處接獲投訴後，轉介至強制驗樓部門及房屋局獨立審查組(ICU)的劉嘉敏，及後ICU回覆稱勞工處需要同時跟進投訴。林秀青確認由於涉及公眾安全，故把投訴轉交ICU處理，又指被轉回勞工處的部分只是竹棚安全問題，多次表示發泡膠非勞工處管轄範圍。李萬邦表示，巡查主要留意工人安全問題，而建築物料並非重點，又說發泡膠屬「可燃」而非「易燃」，按現行標準不能發出禁煙令。聽證會今日繼續，將傳召4名消防處證人。