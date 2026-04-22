宏福苑聽證會｜委員會質疑是否多項火警風險問題均與消防無關 翁錦雄：無錯（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（22日）舉行第17場聽證會，亦是第三輪聽證會的第三場。委員會將傳召4名消防處證人作供，包括消防處助理處長（消防安全）翁錦雄、大埔消防局前局長賀俊維、大埔消防局高級消防隊長伍永光、以及副消防總長（機構策略）霍振明。
【10:50更新】杜淦堃表示，針對居民就火警風險作出的投訴，希望消防可解釋由哪一個部門去處理宏福苑的投訴，杜問走火樓梯雜物阻塞應由哪個部門處理？以及發泡膠、棚網問題應由哪個部門處理？翁錦雄均回答應由房屋局獨立審查組(ICU)處理，因宏福苑是房署轄下樓宇。至於有居民拍攝到有工友吸煙，翁回答應由勞工處處理。杜淦堃直言「似乎居民關注的火警風險問題，好似冇一樣係關你哋事？」翁：「係，冇錯。」
【10:30更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，消防處助理處長（消防安全）翁錦雄自1994年加入消防，至今已加入消防逾30年，其工作大多為開展或評估有關防火工作的消防工程研究、 改善訂明商業處所，以及商業、工業和私人建築物的消防安全措施及向市民推廣消防安全信息等。
杜淦堃指，其工作下有多個課，其中支援課負責制訂、檢討及更新有關改善樓宇消防安全的部門政策，並向消防安全總區總部提供行政支援服務及處理一般的查詢。該課亦處理有關建築物消防安全的投訴。至於樓宇改善課1及樓宇改善課2，翁錦雄指， 前者主要協助統籌及委聘工程顧問或註冊消防裝置承辦商進行消防安全改善工程等事宜，以改善相關防火措施。後者解答公眾、認可人士、機電工程顧問、消防裝置承辦商和其他政府部門有關消防安全改善工程的查詢。