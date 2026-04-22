宏福苑聽證會｜委員會質疑是否多項火警風險問題均與消防無關 翁錦雄：無錯（持續更新）

【10:50更新】杜淦堃表示，針對居民就火警風險作出的投訴，希望消防可解釋由哪一個部門去處理宏福苑的投訴，杜問走火樓梯雜物阻塞應由哪個部門處理？以及發泡膠、棚網問題應由哪個部門處理？翁錦雄均回答應由房屋局獨立審查組(ICU)處理，因宏福苑是房署轄下樓宇。至於有居民拍攝到有工友吸煙，翁回答應由勞工處處理。杜淦堃直言「似乎居民關注的火警風險問題，好似冇一樣係關你哋事？」翁：「係，冇錯。」

【10:30更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，消防處助理處長（消防安全）翁錦雄自1994年加入消防，至今已加入消防逾30年，其工作大多為開展或評估有關防火工作的消防工程研究、 改善訂明商業處所，以及商業、工業和私人建築物的消防安全措施及向市民推廣消防安全信息等。