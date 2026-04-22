港爸為子逆行扶手梯拾電話　一舉動獲網民大讚好爸爸

在「機不離手」的時代，手機掉落罅隙簡直是都市人的夢魘。近日社交平台 Threads 熱傳一段令人捏把汗的短片，一名黑衣男子在扶手梯逆行，不斷原地跳躍並瘋狂伸長手臂，試圖在運行中的電梯邊緣搶救一部手機。據悉，這是一場港爸為子代勞的「救援行動」，雖然姿勢不夠優美，卻贏得網民稱讚。

短片全長數十秒，片段開首即見該名黑衣男子在不斷向上運行的扶手電梯上持續逆行，試圖維持在同一位置。他一度放下背包，不斷嘗試跳起並俯身探向電梯邊緣的窄縫，拾回掉落的手機。而在他身旁，一名男童(相信是其兒子)推著手推車配合父親的節奏在電梯上「倒車」。父子兩人在電梯上揮汗如雨，但直至影片結束，手機仍頑強地留在原處。