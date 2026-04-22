網上熱話｜港爸為子逆行扶手梯拾電話　一舉動獲網民大讚好爸爸

在「機不離手」的時代，手機掉落罅隙簡直是都市人的夢魘。近日社交平台 Threads 熱傳一段令人捏把汗的短片，一名黑衣男子在扶手梯逆行，不斷原地跳躍並瘋狂伸長手臂，試圖在運行中的電梯邊緣搶救一部手機。據悉，這是一場港爸為子代勞的「救援行動」，雖然姿勢不夠優美，卻贏得網民稱讚。
短片全長數十秒，片段開首即見該名黑衣男子在不斷向上運行的扶手電梯上持續逆行，試圖維持在同一位置。他一度放下背包，不斷嘗試跳起並俯身探向電梯邊緣的窄縫，拾回掉落的手機。而在他身旁，一名男童(相信是其兒子)推著手推車配合父親的節奏在電梯上「倒車」。父子兩人在電梯上揮汗如雨，但直至影片結束，手機仍頑強地留在原處。
不指責兒子 網民：好爸爸
片段流傳後，不少網民對於男子的救援手法感到費解，紛紛留言提供指導，「「搵職員啦。你隻手唔夠長啊」、「其實可以叫職員幫手」、「點解唔行前多幾步，先趴落去執」；打趣指，「個仔愈黎愈遠 電話又愈黎愈遠」、「汁完電話減左900卡路里」。
另有網民卻被這名父親的修養打動。有網友稱，手機其實是男童不慎掉落的，但黑衣男全程並未對兒子「大炒大鬧」，反而第一時間冷靜地放下行囊設法補救；網友留言力撐，「佢係一個好爸爸，跌咗嘢第一時間係解決問題而唔係怪責細路」、「我尊重佢無發脾氣，盡力去做」。亦有人批評拍片者冷眼旁觀，認為當時應上前協助或提醒工作人員按停電梯。
「高人」現身化解
至於事件後續，有網民在留言區透露，後來有一名身材高大的男途人路過，「有個男仔好smooth咁..直接伸長隻手沿住條電梯就接得返部電話」，最終父子失而復得。