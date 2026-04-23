消防否認封窗問題「監管真空」 陸啟康：灰色地帶問題完全浮現

大埔宏福苑大維修期間，多名居民曾向消防處表達對發泡膠板封窗的憂慮。處方昨在聽證會供稱，同意樓梯每5層開「生口」屬漏洞，惟不論「生口」、發泡膠、工人吸煙等問題，都並非由消防處負責，但否認發泡膠封窗問題屬「監管真空」。獨立委員會主席陸啟康認為，今次火災把工程的灰色地帶和不知由誰監管的問題完全浮現出來。 在宏福苑大維修期間，不少居民曾先後向多個政府部門投訴棚網、發泡膠板、工人吸煙等問題，但不同部門都曾回覆非其權責範圍。負責消防安全範疇的消防處助理處長翁錦雄供稱，由於宏福苑屬房屋署轄下屋苑，樓梯「生口」問題、發泡膠板封窗和棚網易燃等問題，應由房屋局獨立審查組(ICU)負責，至於工人在棚架吸煙就應由勞工處處理。委員會資深大律師杜淦堃關注「似乎冇一樣嘢關你哋事？」翁回應「冇錯」。

不評論ICU就發泡膠做法 杜提到，ICU曾指出發泡膠為臨時保護物料，不受條例規管故無權執法，但消防處又說是ICU責任，關注「似乎之前嘅監管真空係幾明顯同嚴重」。翁不同意屬監管真空，認為消防與ICU執法有分工，惟不便評論ICU當日的處理做法。陸啟康關注，工程時使用發泡膠的規管可謂「跌咗落灰色地帶」，認為今次火災正正把灰色地帶或「唔知邊個管、唔係好清楚」的問題完全浮現出來。 針對棚網是否要阻燃，翁表示消防處沒有制定標準，但認為棚網要有阻燃性，火警才不會蔓延，惟阻燃標準由屋宇署負責，「我哋都冇專業去俾意見。」杜認為，當政府部門都不清楚問題由誰負責，不能期望大眾知道要向哪個部門投訴，情況不可接受，翁同意。

至於樓梯「生口」問題，翁認為如果「生口」用阻燃物料做，今次火警或不會那麼嚴重，惟消防處沒有專業知識界定工程是否要「生口」，這屬於屋宇署的專業及應由其負責。杜追問消防處與其他部門分工是否有「白紙黑字」，翁稱印象中沒有，僅依賴部門之間認知，同意消防處在法例上絕對有能力處理。杜稱，各部門早前均同意處理宏福苑問題有不足，直言在聽證會已數不清聽了多少次「唔理想」，問翁是否也認為今次部門之間「分工」不理想，翁同意。

消防局長按經驗着投訴人致電1823 現任港島中分區副指揮官的時任大埔消防局長賀俊維供稱，就任近兩年內共處理宏福苑一宗投訴和兩宗查詢，並安排下屬舉辦一場消防講座。前年10月有居民投訴工人吸煙，賀親自回覆電郵稱會向承建商及管理處提供消防安全意見，他供稱當時與下屬討論後認為非其職權範圍，但有研究如何協助投訴人；最終決定向管理公司入手，「睇睇可唔可以做到啲嘢。」大埔消防局高級消防隊長伍永光就供稱，曾處理前年10月一宗麥姓居民提出發泡膠問題的電郵，並因牽涉工地問題、工程監督等，按部門指引列作「查詢」處理，又說按經驗所得，建議投訴人向其他部門或致電1823投訴。

另外，翁錦雄表示，現時消防處沒有與物業管理公司或法團聯絡的機制，明白市民向消防求助遭拒會感無助，本月起不論投訴或查詢，若市民就樓宇消防安全問題聯絡處方，將主動轉介並聯絡相關部門。如果出現交予屋宇署也無法處理的情況，消防處內部將升格事件，由副處長與相關部門管理層商討處理安排。消防處副消防總長霍振明稱，每個工作單位接到投訴或查詢後，會先界定是否涉及職權範圍，如不屬或有其他部門負責會作轉介，舉例說工地吸煙的基本做法是轉介勞工處，但消防給予意見或跟進亦不覺有問題。聽證會今日繼續。