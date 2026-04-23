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出版：2026-Apr-23 10:37
更新：2026-Apr-23 17:42

宏福苑聽證會｜消防區長再證何偉豪入火場無人知　同車隊員誤以為其一直隨隊  （持續更新）

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大埔宏福苑五級火。（資料圖片／蘇文傑 攝）

大埔宏福苑五級火。（資料圖片／蘇文傑 攝）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，亦是第三輪聽證會的第4場。委員會將傳召2名消防處證人作供，包括消防處消防區長（呼吸器）董永基，消防處副處長（行動）陳慶勇。

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同車隊員誤以為何偉豪一直隨隊  

13:25更新】杜淦堃展示當日宏泰閣1516分，即是何偉豪進入後一分鐘，有另一位消防員亦跑入宏泰閣逗留極短時間，於1517分跑出來。陳慶勇同意，當日有其他各區的消防人員支援，而其他區的人員不一定熟悉宏福苑。

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杜淦堃接著從多個方面探討當日何偉豪的情況。首先，既然消防員會以隊伍形式進入火場，為何同隊隊員沒有發現何偉豪走失。陳慶勇指，當日何偉豪的隊伍被指派前往宏昌閣27樓處理求救個案，但是由於宏昌閣入口被堵塞無法入內，改為在外圍射水打穿逃生通道，期間有其他消防人員加入滅火，由於情況混亂，隊員誤以為對方就是何偉豪。

陳慶勇憶述自己到場時，其實已經發現何偉豪並送院搶救，在場了解情況時，由於同一車間的隊員均誤以為何偉豪一直隨隊，因此無人能夠解釋到為何何偉豪會落單。考慮到消防員一般結伴行動，陳慶勇一度擔心何偉豪是否跟隨別的隊員一同上樓救人，加上初時未能確認mayday訊號是由何偉豪發出，因此不能排除還有別的消防員與何偉豪一同被困且尚未救出。因此，他當時安排點名，隨後亦有一位見習消防隊目，確認有關mayday訊息的聲音是何偉豪。

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陳慶勇同意，由於當時消防員根本未能進入宏昌閣，亦未設立入口指揮站，同意何偉豪是在「未set up好下，同事已經走咗入去。」不過他解釋，由於入口指揮站要盡量貼近火場但同時又要確保不受濃煙影響，所以正常情況下不會在地面設立；一般常見的單位火災中，消防處通常會在火災單位下兩層設立入口指揮站，方便消防員在該處佩戴並啟動好呼吸器後，便能夠直接到火場搜救。由於當時何偉豪接獲的任務目標是27樓，他可能誤以為25樓會有入口指揮站，但很明顯最後宏泰閣25樓沒有指揮站，亦同時沒有任何其他同袍。但亦同樣，由於何沒有經過入口指揮站，所以呼吸器的電子監測儀等未正常啟用。

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火災中未用緊急警示系統 消防：公眾從未接受針對EAS的教育

15:30更新】陳慶勇的供詞提到，當時有考慮用政府「緊急警示系統（EAS）」，但最終未有使用，因公眾從未接受過針對EAS的教育，若貿然發出警示，居民可能不分情況立即逃生，而在當時環境下，貿然走出街外可能比留在單位更危險。第二，發出該系統訊息需時約1小時，對當時情況幫助不大。杜淦堃質疑，既然火警鐘失效、窗戶被封，通知居民的唯一工具可能就是EAS，而系統亦可發出具體指示，如「留在單位封好門」，詢問為何因程序而不用。陳慶勇指，即使訊息簡單，在危急情況下並非每個人都能正確應對，否則消防處也無需投放大量資源進行公眾教育。

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杜淦堃指，政府會否考慮提升EAS，將來可分區發放訊息，並配合公眾教育，讓市民知道收到警示時應如何應對。陳慶勇同意，未來若使用該系統，必須對訊息內容進行研究，並配合相應的公眾教育。

陸啟康指，今次事件顯示很多事情無法預先準備，認為前線消防人員已盡力而為。杜淦堃詢問，不使用EAS是否一個經考慮的決定，並非遺忘該系統。陳慶勇表示同意。

陳慶勇稱非全港多處受影響 消防仍有資源故未升「災難級」

15:00更新】陳慶勇指有派員到宏志閣天台淋水弄濕棚網，但由於同樣有派員到其他座數作同樣行為，但依然無法阻止火勢蔓延，故相信風向才是宏志閣沒有被蔓延的主因；而宏志閣有求助個案的處理時間長達9小時，陳慶勇指宏志閣始終沒有被大火波及，安排搜救的緊急程度優次較低，又指其間一直有回撥求助人確認情況；而宏仁閣一宗於1618分接獲的個案，直至2200分才能救出；雖然宏仁閣至1820分大堂仍然可自由出入，但陳慶勇解釋地下大堂未被波及，不代表大廈中層是安全。

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對於外界質疑為何未有將火警由五級升至「災難級」，陳慶勇解釋，「災難級」通常適用於全港性或多種事故同時發生、所有部門可用資源均已用盡，甚至需要動用解放軍等外部力量協助的情況，今次消防處內部仍有資源可動用，亦未出現全港多處受影響的局面，因此未有提升至災難級別。

杜淦堃指，是次整個宏福苑救援行動共派出318架次消防車、185架次救護車，共2311人次的消防及救護人員到場，最終有12位消防員受傷，1人不治，行動超過40小時。陳慶勇指是他見過最大規模的消防動員記錄之一。被問到消防就長時間的行動有何新措施，陳慶勇提到，一般火警無需長時間撲滅，也因此無需消防區長「接更」，今次長時間行動中，除了安排消防區長「接更」，也預留了防火組等，非行動組別的消防區長同級別人員支援。另外，亦是首次安排旅遊巴接載早上9時交班的消防救護人員直接前往現場「接更」。

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消防曾擬於宏泰閣10樓設「橋頭堡」 最終擱置

14:30更新】杜淦堃引述大火當晚6時半消防的紀錄表示，前線消防員的救援進度已覆蓋宏昌閣地下至2樓、宏泰閣地下至6樓。紀錄更顯示，至晚上740分，消防員已曾登上部分大廈的10樓救火。陳慶勇解釋「未必代表當時已打到10樓」，消防員有機會是衝上其他樓層進行搜救在場人士，只是途經部分樓層。獨立委員會主席陸啟康以1996年嘉利大廈大火的經驗為例，消防員在搜救前必須先打通通道，否則「救咗（居民）都落唔到嚟」。

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陳慶勇稱，據他了解，當晚確有消防員冒險沿樓梯搜救，其後再登上其他樓層滅火。他又透露，消防處曾計劃於宏泰閣10樓設立「橋頭堡」，讓前線人員攜帶呼吸輔助器及裝備，從10樓開始向更高樓層推進。然而，由於現場環境過於惡劣，計劃最終未能成功，人員只能返回地面佩戴呼吸器。

多幢大廈同時起火史無前例  未升五級火前已超過五級規模

13:45更新】杜淦堃指，消防處副處長（行動）陳慶勇1998年入職消防，至今服務27年，2023524日升任為副處長（行動）。

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陳慶勇指，未曾處理過多幢大廈同時起火的情况，同意屬史無前例。陳慶勇又解釋升至五級火的安排，指當時人手足夠，但考慮到多棟大廈相繼起火，情況罕見，加上入黑影響視野，增加前線人員行動風險。最終決定在當日傍晚622分將火警提升至五級。杜指，對於外界質疑為何不更早升級，陳慶勇澄清，早前已投入足夠人手，升級與否並非人手問題，他補充，即使未提升至五級，現場已有超過五級火所需的調派規模。

何偉豪「衞士」系統資料損壞 無法還原呼吸器損壞經過及原因

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12:15更新】杜淦堃提到，消防員電子監測儀「衛士」系統未被啟動。正常程況下，當衛士靜止20秒後，儀器會發出聲響以便其他消防員確認裝備位置，防止有消防員受傷未能發聲求救。不過，若消防員未有啟動求救信號，即使裝置感應到靜止不動，亦不會觸發警報。

董永基續指，「衛士」系統可發射電波協助指揮官掌握求救消防員的位置，但何偉豪身處30樓以上，發出的電波信號因經過多層石屎樓板反射與吸收，令地面接收站無法收到信號。他表示，「衛士」的電波直線距離雖可達800米，但被實際環境障礙影響。

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董永基透露，消防處早在火災發生前已研究新式追蹤系統。新系統採用低頻與高頻雙波段，低頻穿透力強、可繞過障礙物，並能顯示被救者的方向、距離及高度差。在23樓測試中，舊系統已無信號，新系統仍能正常接收。

董永基指，「衛士」系統本可記錄到何偉豪呼吸器損壞的經過及原因，但奈何呼吸器被發現時，「衛士」內部電路板有水鏽損壞，記錄流失令處方無法確定損壞是何偉豪使用氣樽前或使用後、或是處方運送途中出現碰撞損壞。他又指，「衛士」具備半小時防水標準，但何偉豪呼吸器被發現前已被水浸泡超過17小時。董稱部門無法確認何偉豪嘗試爬出窗外逃生，與裝備損壞有沒有直接關係。但他確認，如果身型高大的何偉豪不脫下裝備，無法穿過細小的破碎窗戶到棚架嘗試逃生。

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11:30更新】董永基指，進入火場前，隊員必須經過入口指揮站，由入口指揮主任進行安全檢查。其中一項程序是拔掉定位裝置的紅色啟動線，並將該線交予入口指揮主任，以確認裝置已啟動，方可進入火場。

聽證會展示何偉豪的裝備照片，顯示裝備上的「紅匙」，即消防員定位系統的發射器鎖匙仍然插在裝置上，意味着他沒有按照入口指揮程序便已進入火場。而早前聽證會亦曾披露他進入火場前尚未設有入口指揮主任。

何偉豪氣瓶損壞極為罕見 推測因巨大撞擊力造成

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杜淦堃指，據隊員周耀宗提供的證供，他曾測試何偉豪的呼吸器，發現空氣供應一度正常。但另一名隊員檢查後發現，呼吸器氣瓶出現損壞，且氣瓶存量顯示為0巴（無氣）。

董永基指，消防處事後對何的裝備進行詳細檢驗，並已向委員會提交報告。報告中指出，氣瓶分為瓶身與閥門兩部分。發現閥門上的手輪已脫落並損壞。他表示，此類損壞極為罕見，正常情況下金屬部件非常堅固，推測可能因巨大撞擊力造成，例如緊急除下裝備時摔落、在狹窄環境中碰撞牆身，或隊員揹著呼吸器跌倒撞擊地面。不過，氣瓶底部及背架設有防撞膠墊，可吸收撞擊，因此因跌倒造成損壞的機會較低。董永基指，由於閥門損壞，內部記錄用氣量的數據無法讀取，曾向供應商嘗試修復但資料已缺失。

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10:55更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，大火中消防處的呼吸器設備被受關注。消防處消防區長（呼吸器）董永基的證人供詞提到，目前前線消防員使用的呼吸器主要為8公升氣樽，自20145月起引入，工作時間約33分鐘，整套系統重量為13.5公斤。

董永基指出，在引入8公升氣樽之前，消防處使用的是6.7公升氣樽。當時有研究，發現8公升氣樽最為適合，其蓄氣容量較舊型號增加近兩成，但重量反而由7.5公斤減至7.3公斤。

此外，由於舊款呼吸器已使用約15年，消防處於20261月更換了全新品牌的呼吸器新型號在設計與物料上進一步輕量化，重量由7.3公斤降至7.1公斤，並繼續採用8公升氣樽，理論工作時間仍維持33分鐘。

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宏福苑大火當日，消防處在滅火搜救工作中使用8公升氣樽。董永基同意，部門另外還有其他使用時間更長的呼吸器型號，例如內循環式呼吸器，工作時間可達3小時，但不適用於有明火或高輻射熱的環境，因此不能在宏福苑火場內部使用；氣喉供氣式呼吸器，理論上可透過喉管供應新鮮空氣實現無限時工作，但宏福苑火場要上樓行動，難以拖喉使用。

另外，還可以用「孖樽」呼吸器，就是背上兩個8公升樽行動，但重量由13.5公斤增加至超過20公斤，大幅加重負荷。進入火場時，上樓梯的體力消耗及空氣消耗同步增加，對前線人員未必有利。董永基強調，在高溫工作下，8公升樽帶來的33分鐘已屬相當長時間，因為工作時間越長，體力消耗越大，亦增加熱衰竭風險，而熱衰竭會影響消防員判斷力，甚至可能暈倒。

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大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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