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出版：2026-Apr-23 10:37
更新：2026-Apr-23 12:43

宏福苑聽證會｜消防區長再證何偉豪入火場無人知　氣樽及警報裝置損壞非常罕見（持續更新）

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大埔宏福苑五級火。（資料圖片／蘇文傑 攝）

大埔宏福苑五級火。（資料圖片／蘇文傑 攝）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（23日）舉行第18場聽證會，亦是第三輪聽證會的第4場。委員會將傳召2名消防處證人作供，包括消防處消防區長（呼吸器）董永基，消防處副處長（行動）陳慶勇。

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11:30更新】董永基指，進入火場前，隊員必須經過入口指揮站，由入口指揮主任進行安全檢查。其中一項程序是拔掉定位裝置的紅色啟動線，並將該線交予入口指揮主任，以確認裝置已啟動，方可進入火場。

聽證會展示何偉豪的裝備照片，顯示裝備上的「紅匙」，即消防員定位系統的發射器鎖匙仍然插在裝置上，意味着他沒有按照入口指揮程序便已進入火場。而早前聽證會亦曾披露他進入火場前尚未設有入口指揮主任。

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何偉豪氣瓶損壞極為罕見 推測因巨大撞擊力造成

杜淦堃指，據隊員周耀宗提供的證供，他曾測試何偉豪的呼吸器，發現空氣供應一度正常。但另一名隊員檢查後發現，呼吸器氣瓶出現損壞，且氣瓶存量顯示為0巴（無氣）。

董永基指，消防處事後對何的裝備進行詳細檢驗，並已向委員會提交報告。報告中指出，氣瓶分為瓶身與閥門兩部分。發現閥門上的手輪已脫落並損壞。他表示，此類損壞極為罕見，正常情況下金屬部件非常堅固，推測可能因巨大撞擊力造成，例如緊急除下裝備時摔落、在狹窄環境中碰撞牆身，或隊員揹著呼吸器跌倒撞擊地面。不過，氣瓶底部及背架設有防撞膠墊，可吸收撞擊，因此因跌倒造成損壞的機會較低。董永基指，由於閥門損壞，內部記錄用氣量的數據無法讀取，曾向供應商嘗試修復但資料已缺失。

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10:55更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，大火中消防處的呼吸器設備被受關注。消防處消防區長（呼吸器）董永基的證人供詞提到，目前前線消防員使用的呼吸器主要為8公升氣樽，自20145月起引入，工作時間約33分鐘，整套系統重量為13.5公斤。

董永基指出，在引入8公升氣樽之前，消防處使用的是6.7公升氣樽。當時有研究，發現8公升氣樽最為適合，其蓄氣容量較舊型號增加近兩成，但重量反而由7.5公斤減至7.3公斤。

此外，由於舊款呼吸器已使用約15年，消防處於20261月更換了全新品牌的呼吸器新型號在設計與物料上進一步輕量化，重量由7.3公斤降至7.1公斤，並繼續採用8公升氣樽，理論工作時間仍維持33分鐘。

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宏福苑大火當日，消防處在滅火搜救工作中使用8公升氣樽。董永基同意，部門另外還有其他使用時間更長的呼吸器型號，例如內循環式呼吸器，工作時間可達3小時，但不適用於有明火或高輻射熱的環境，因此不能在宏福苑火場內部使用；氣喉供氣式呼吸器，理論上可透過喉管供應新鮮空氣實現無限時工作，但宏福苑火場要上樓行動，難以拖喉使用。

另外，還可以用「孖樽」呼吸器，就是背上兩個8公升樽行動，但重量由13.5公斤增加至超過20公斤，大幅加重負荷。進入火場時，上樓梯的體力消耗及空氣消耗同步增加，對前線人員未必有利。董永基強調，在高溫工作下，8公升樽帶來的33分鐘已屬相當長時間，因為工作時間越長，體力消耗越大，亦增加熱衰竭風險，而熱衰竭會影響消防員判斷力，甚至可能暈倒。

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大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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