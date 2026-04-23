公務員加薪｜周小松：公務員表現不好可處分　不應與整體加薪混為一談

勞聯周小松則指個別表現不好的公務員可紀律處分，不應與整體加薪混為一談。(資料圖片)

立法會（22日）恢復二讀《2026年撥款條例草案》，多名議員就政府開支及公務員問題發表意見。選委界何君堯指政府退休金撥款過高，並質疑公務員為何於選舉工作中收取額外報酬。勞聯周小松則指政府不應因宏福苑大火揭露個別公務員失職，而影響全體公務員福利或薪酬。

勞聯周小松指政府本年度計劃削減4,987個公務員編制，認為有助節省開支，惟超過一半為低層職位，令多個部門的前線公務員工作壓力大增。他引述前線人員反映，部門在削減編制及開支後，連帶外判服務亦減少，致使整體工作量及壓力大增。

周小松提到過去六個年度中，公務員已經歷三次凍薪及兩次低於薪酬趨勢的調整。由於今年政府財政狀況有所改善，他希望能給予公務員合理加薪幅度。近日有意見指大埔宏福苑大火調查揭露部分公務員表現不如理想，而反對加薪，周小松強調絕大多數公務員均表現好及謹守崗位，努力應獲肯定及合理回報。至於個別表現不佳人士，可透過工作表現管理或紀律處分機制處理，不應將兩者混為一談。