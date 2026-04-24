宏福苑聽證會｜緊急警示系統啟動需1小時 有消防員冒險闖宏福苑較高層

大埔宏福苑火災救援行動，消防處共動員逾2,300人次消防員。當日的消防行動紀錄顯示，起火約4小時後曾有消防員登上10樓搜救，消防處副處長陳慶勇昨在聽證會供稱，確有消防員冒險登上其他樓層，包括有人「頂到幾耐得幾耐」才戴上呼吸器，希望能到更高樓層搜救。陳亦提到，啟動緊急警示系統要一小時，同時擔心有市民收到訊息後貿然逃生，或面對更大危險。委員會今日將傳召消防處長楊恩健作供，是首次有部門首長出席。

陳慶勇當日負責處理宏福苑火災，下午3時02分已到達現場。他作供時同意今次大火規模和難度絕對是史無前例，入職27年從未處理過樓宇蔓延速度如此快的火勢。他解釋，升級至四級火後現場俗稱「打火」的控制火勢人手足夠，考慮到每棟樓宇都有高級人員主責，加上火勢持續和開始入黑，會導致消防員視野不清晰，故決定傍晚6時22分將火升級至五級火。他指，當時現場人手為五級火應有人手的6倍，故升級不會再增加人手，但可加強指揮架構整合。

原擬10樓設「橋頭堡」太惡劣撤退 獨立委員會主席陸啟康表示，1996年嘉利大廈大火的經驗顯示，消防在「打火」後也要開闢順暢的通道，「救到人，落到嚟都緊要。」陳稱正確，如果有煙消防員會戴好呼吸器才上樓，但樓梯有大煙和熱力，每次都戴好呼吸器才上樓便去不到較高樓層，據他所知今次有消防員冒險「頂到幾耐得幾耐」，才戴上呼吸器盼到更高樓層。他又說，當晚近10時消防原擬在宏泰閣10樓設「橋頭堡」，讓消防員在該處佩戴呼吸器，然後登上更高樓層，惟最終因環境太惡劣而撤退。

對於宏福苑起火時火警鐘失效，陳表示消防資源當時集中為居民開「生路」，亦曾派員到其中3座打開警鐘惟不果。陳的書面供詞提到，當時判斷不宜使用政府的緊急警示系統，他昨解釋擔心有居民見到訊息後，認為一定要離開而貿然逃生，或面對更大危險，又稱系統訊息要一小時才可發出，故當時選擇以回撥機制聯絡居民。獨委會首席大律師杜淦堃關注，當火警鐘失效和單位窗戶被封，通知居民起火的工具是否只剩下系統，陳確認。

大火中消防處的呼吸器設備亦受關注。負責設備相關工作的消防處消防區長董永基作供指，消防員進入火場前必須經過入口指揮站，由入口指揮主任進行安全檢查，其中一項程序是拔掉「個人接收器」的「紅匙」並交予入口指揮主任，以啟動定位裝置。不過，聽證會展示殉職消防員何偉豪的裝備照片，顯示「紅匙」仍插在裝置上，董形容這代表「部機冇着」。杜提到，當日搜救人員在宏泰閣31樓發現何的呼吸器放在窗邊，運作正常但紀錄氣樽存量資訊的「衛士」和氣樽損壞。

何偉豪氣樽損壞原因無法確定 董表示，正常情況下金屬部件非常堅固，今次樽身的損壞非常罕見，估計涉及急速掉落或狹窄環境撞爛等很大衝擊力造成；又指具備半小時防水標準的「衛士」，因內部電路板有水鏽損壞，無法確定損壞是使用氣樽前或後，或是運送途中出現碰撞損壞。不過，董確認身形高大的何偉豪若不脫下裝備，便無法穿過細小的破碎窗戶到棚架。他並稱，入口指揮是要確保消防員進火場前裝置齊全、運作正常，消防處在大火前已研究引入電子紀錄板，未來插卡便會自動計時。