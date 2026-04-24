燒傷7.5%居民偕父回家執拾 近起火點住戶嘆「一定唔好受」

大埔宏福苑居民上樓執拾安排進入第二輪，昨開放宏昌閣及宏仁閣個別樓層。有在大火逃生期間燒傷的居民重回舊居，提到最想取回樓契等重要文件，又指現時康復進度良好。有單位較接近起火點的住戶稱，看到鄰居的單位焚燒得很厲害，坦言無法想像他們在單位等待的時刻，亦藉上樓機會作最後道別。 逃生時燒傷腳的居民劉先生，昨先幫助父親和妹妹到宏仁閣單位執拾後，周日將返回自己的宏昌閣單位，希望可取回樓契等重要文件。他指，由於之前未收到單位情況照片，故昨帶備紙箱到場，又憶述逃生時造成7.5%燒傷，腳上仍有灼傷疤痕和膠布，現時康復進度良好，「香港醫療都真係算唔錯，但始終經歷呢個痛楚」。對於如何克服上樓陰影，他沉思數秒後回應稱「交俾主」。同行的劉父稱，記者應該知道「邊個先係過街老鼠」，並高聲說「記得係邊個要負責任」。

曾在宏福苑聽證會作供的宏昌閣住戶謝小姐，落樓後表示重新上樓的感受很深，因為當日逃生經過的位置「全部都黑晒」，又看到鄰居的單位焚燒得很厲害、很多塑膠物品熔化，「我真係好難想像到，啲鄰居喺裡面等待嗰個時間。」對於重回現場，她坦言「一定唔係好受」但沒有辦法，只好藉此與鄰居作最後道別，這也是她希望上樓的其中一個原因。謝小姐的單位與起火點光井非常接近，其丈夫陳先生形容，單位已燒得「七七八八」，昨取回珠寶、首飾和現金等小量財物，以及結婚相、兩隻貓咪的骨灰。

申上樓改期太遲獲回覆 無奈棄聽證會 曾任屋苑法團管委會委員的宏仁閣居民江祥發，昨亦回家執拾，他指曾向「一戶一社工」要求改期至周六，惟直至前日始獲回覆，礙於已跟家人約好日期，他無奈放棄昨日聽證會。他落樓後指單位非常黑暗，「揸得到電筒就搵唔到嘢」，建議當局提供其他照明設備，又坦言3小時時限帶來壓力，「又唔係考試」，盼未來可放寬。他又說，其單位受災情況較輕，惟大型物件無法搬運，因此也只是盡量執拾。 政務司副司長卓永興昨登上宏昌閣，到單位內與執拾的居民交談和握手。現時宏昌閣每日只開放5層，他解釋考慮到大廈有較多人遇難，上樓居民需要更多支援，一般住戶會有一名警員陪同上落樓，有人罹難的單位會增至兩名警員及一名社會福利署臨床心理學家、一名社工隨行。