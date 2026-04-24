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出版：2026-Apr-24 11:24
更新：2026-Apr-24 17:56

宏福苑聽證會｜火災發生涉及多個部門 楊恩健：消防處有最後責任（持續更新）

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消防處處長楊恩健。（蘇文傑 攝）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（24日）將舉行第19場聽證會，亦是第三輪聽證會的第5場會議。委員會傳召兩名消防處證人出庭作供，包括消防處助理處長（新界北）鄧榮華及消防處處長楊恩健。楊恩健是聽證會召開至今，職級最高的證人。

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阻止火災發生涉及多個部門 楊恩健：消防處有最後的責任

16:00更新】杜淦堃繼續與楊恩健深入探討消防處的權責議題。楊恩健同意針對防火風險中的某些範疇，屋宇署等其他部門不一定如消防處般清晰，例如某種結構改動或窗戶規格對火警時滅火行動的影響；而消防處亦在例如窗的造法或具體結構方面，不如屋宇署專業。因此，消防處會將相關專業意見提交，綜合後決定最佳執行方法。

楊恩健同意，部門分工不代表任何一方可以「各自為政」，而是須考慮整體消防安全，而非單一部門的責任。

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楊恩健再次同意不論是發泡膠與「生口」，消防處及屋宇署雙方都有權力處理，且同時雙方都有相應責任。被問到在大火前，消防處對居民有關的投訴只是轉介是否不足，他指消防處在宏褔苑大火前，未曾見過「生口」的消防問題，所以也沒作轉介，大火後意識到問題，未來不只會轉介，更會跟進。

至於發泡膠方面，楊恩健重申屋宇署已有既定要求，因為發泡膠本身也有阻燃及非阻燃的款式，所以主要會是屋宇署考慮，但強調消防處會參與溝通並討論。楊恩健亦同意「發泡膠不在消防處職權範圍」的說法不妥，並且同意雖然阻止火災發生涉及多個部門，但在各部門討論過後，消防處對消除火警風險本身的工作，有最後的責任。

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強制要求電子輸入FS251 將發函通知所有承辦商

15:00更新】杜淦堃指，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明早前在聽證會作供稱，收到「消防裝置及設備證書」(FS251)要人手輸入而過程滯後，楊恩健說，將要求強制以電子輸入，否則會面臨紀律研訊，消防最快一個月內會發出通函通知所有承辦商。

就消防工程承辦商監管問題，楊恩健表示，將針對曾被扣分的承建商加強巡查，並計劃修例，對未按時申報或延遲通報消防設備損壞的行為，提高罰則至現有的510倍，同時考慮引入監禁。此外，將加重物業管理公司的消防安全責任。

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楊恩健透露，正研究引入續牌制度，要求承辦商每35年續牌一次，審核條件包括扣分紀錄及曾否被檢控，以淘汰表現欠佳的承辦商。相關法例正草擬中，預計5月提交立法會諮詢，目標今年內完成。

消防處本星期已即時增加30條熱線個月後再增30

14:30更新】楊恩健表示，處方已參考過往「山竹」、「天鴿」等超強颱風的應對經驗，設立支援中心，期望能有效接收求助市民來電。不過，他坦承：「今次確實不足夠，有改善空間。」

為加快回應市民的救助需求，消防處本星期已即時增加30條線路接聽999緊急電話，預計兩個月後會再多加30條線，務求更迅速處理所有救助來電，盡力縮短市民的等候時間。

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楊恩健指，消防處亦有檢視「stay put policy」（留在原地等待救援政策），教育市民不只聽到火警鐘要走，如開門見濃煙應立即退回屋內、若樓梯有煙應選擇另一樓梯，隨身攜帶「逃生三寶」（濕毛巾、膠紙、電話等），並封堵門縫防止煙入。他提到，今次大火，消防處也有經電話教居民以濕毛巾封門邊，留在安全位置等待救援。

英國倫敦格蘭菲塔大火後 消防處對外牆間隔及物料制定指引

14:00更新】代表委員會的資深大律師杜淦堃指，消防處處長楊恩健1992年加入消防。 杜淦堃提到，2017年英國倫敦格蘭菲塔（Grenfell Tower）發生大火，英國方面於2019年發表第一階段調查報告，火勢迅速蔓延的主因是外牆包覆的可燃隔熱材料，與宏福苑大火有相似之處，詢問消防處在英國大火後，是否有進行哪些具體的防範及改善工作。

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楊恩健表示，處方自2017年格蘭菲塔大火後，已多方面汲取經驗並落實改進，消防處與屋宇署採取積極行動，針對性巡查全港高層建築物，針對外牆間隔及物料問題，並已制定相關指引。他續指，消防原計劃實施「註冊消防工程師計劃」，協助檢驗樓宇消防安全的安排，為避免因「第三方參與」而產生潛在的溝通機制漏洞或利益衝突，故最終決定押後推出。

大火中搜救沒有停止 有消防員突圍至14樓救人

13:30更新】鄧榮華在大火當日於1550分到場，及後於1618分至1825分擔任現場指揮官。他憶述自己甫抵達宏福苑便登上流動指揮車（MCU），同時於約1555分左右，便收到發現殉職消防員何偉豪的報告，他亦隨即要求下屬安排點名，確保沒其他人落單。

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1618分，鄧榮華接手指揮時，他向通訊中心匯報情況是7幢大樓起火，每座31層樓高，且當中多座大樓是「well alight」，即是「相當大火」。他形容，當消防員見到「well alight」的字眼出現，便馬上意識到是嚴重火警。他亦馬上建立現場指揮鏈，包括指派下屬時任消防處副消防總長（新界北）黃景文負責搜救工作；1652分時，多位消防區長等高級主任到場增援，他安排眾人擔任各大樓的指揮官。

1618分至1825分，他任總指揮期間多次向通訊中心要求增援，包括鋼梯車、消防車及搜救隊等。當中多次要求搜救隊增援，他相信是由黃景文決定有關要求，因黃作為搜救指揮官最清楚要調派多少資源，強調各指揮官都有一定彈性指揮，包括負責各大樓的指揮官，均可各自申請調派包括鋼梯車在內的支援。

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當日，消防處最後處理各大樓大火的主要策略是「內攻」，採逐層推進滅火的方法。但鄧榮華指，其實各大樓的指揮官一直無放棄試用其他不同策略。首先，早在大火初期時，曾有消防員成功衝入宏昌閣，打算上樓作緊急疏散撤離，惟隊員僅在樓梯衝上半層樓後，已遭遇大火濃煙而無法深入，不然自身有生命危險。該隊員返回大堂後，大量棚架開始掉落封鎖出入口，最後隊員成功撤離，否則或恐遭不測。

鄧榮華續指，雖然火勢猛烈並且持續有竹枝棚架大量掉落，雖然明知打通大堂不等於能穿過大火濃煙密佈的樓梯上樓救人，但眾隊員仍然努力射水滅火，同時清理堵塞雜物，並於1540分，成功在宏昌閣大堂救出3名昏迷人士。同時，各大樓雖是逐層推進滅火為主，但如見到任何救人機會亦絕不放過，他舉例，宏泰閣就曾有隊員不顧低層的大火，把握機會直接攻堅上10樓及14樓救人。

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當時，宏泰閣的指揮官更一度嘗試用鋼梯進入10樓單位，打算建立橋頭堡，嘗試搶高點由上至下滅火救人，可惜最後因該處左右兩側的單位均起大火，且樓梯火勢濃煙猛烈，最後只能作罷。鄧榮華指，當時不止宏泰閣，其他大樓的指揮官都曾嘗試各種方法，但最後都是逐層推進為主。

11:30更新】杜淦堃隨後問鄧榮華使用雲梯車的情況。鄧榮華強調，火場環境複雜，雲梯車的救援工作並非單純取決於樓層高低，而是涉及現場環境及火勢蔓延等多重因素。

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他表示，當時有消防員使用鋼梯嘗試拯救一名身處低層單位的市民，但由於樓宇間距離較遠，雲梯需要大幅度水平延伸。過程中，現場不斷有竹枝、碎石等雜物墮下，操作風險極高。他指，當市民被救援時，雲梯的警號燈已經響起，顯示負重已達極限，涉及支點與力點的物理問題，強調「絕對唔係話樓層比較低就一定容易，困難係力學問題。」他補充，該次救援後，鋼梯部分部件因高溫損壞。

鄧榮華指，雲梯車在火災中的主要功效有兩項，第一是撲滅建築物外牆棚架的火勢，防止火勢向外蔓延；第二是透過射水冷卻或形成水簾，阻擋火焰從單位內部擴散。他強調，消防人員的基本救火策略始終以「內部救火」為最優先，雲梯車主要用於輔助外部控制。

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鄧榮華又解釋，消防處的火警分級與車輛出勤規模有既定機制，例如一級火警有一架雲梯車，三級火警增加至兩架，四級火警則會有三架。現場指揮官會根據火勢評估，通訊中心便會按既定規模調派相應數量的雲梯車及其他資源，現場同事需要不停評估，當發現需要更加多資源，都會第一時間要求支援。

消防栓停用 消防員徒手搬運80公斤手提式加壓泵上樓

10:50更新】代表委員會的資深大律師杜淦堃指，消防處助理處長（新界北）鄧榮華在1996年加入消防，2025年晉升至現職。大火當日下午418分至622分屬在場總指揮。鄧榮華指，消防的行動記錄是透過流動指揮車（MCU）收集前線無線電訊息，再轉交通訊中心人員即時記錄。當日所有現場資訊均由MCU整合後上傳至通訊中心。

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鄧榮華提及，當大廈的消防栓或加壓系統停止運作時，單靠泵車的壓力未必能將水輸送到大樓高層。因此需使用手提式加壓泵輔助，將水壓提升，以確保高層樓層能夠有效出水。而該手提泵重約80公斤，消防員需將其搬運上十幾至二十多層樓梯。杜淦堃問及該手提泵的放置位置，鄧榮華稱並無硬性規定，他承認，消防栓及加壓系統的問題對救援工作有明顯影響，但仍屬可克服範圍。至於當日實際動用多少手提泵，他表示手上並無相關資料。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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