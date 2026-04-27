宏福苑聽證會｜ICU被指查棚網前「通水」 屋宇署：我哋一般唔會咁做（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（27日）舉行第20場聽證會，亦是第三輪聽證會的第6場會議。聽證會傳召4位證人，包括時任大埔民政專員陳巧敏和大埔民政處聯絡主任（5A）柯煒妍都會作供。另外，屋宇署助理署長/強制驗樓張玉清，以及屋宇署前高級屋宇測量師（屋宇管制）謝錦明都會出席作供；謝錦明曾於2023年4月25日至2025年7月6日借調至房屋局獨立審查組（ICU）。

ICU 被指查棚網前「通水」 屋宇署：我哋一般唔會咁做 【14:15更新】杜淦堃問到屋宇署人員巡查前會否「通風報信」，張玉清表示，一般而言，會在收到投訴後會先到現場了解有否不合規，再找RC和RI跟進，事先未必會通知；如果情況緊急，則會直接聯絡RC和RI。杜淦堃質疑何謂「未必」，她則指原則上會直接「落去睇咗先」，有需要時會再找RC和RI核實或確認位置。

杜淦堃形容ICU的慣例是收到投訴後、在巡查前與RC和RI提前通知「約齊人先去」，問到為何ICU會有此般做法？張玉清起初無正面回應，僅稱「可能佢哋又唔同因素考慮」。杜淦堃換個問法，問她的意思是否「佢哋點解咁做就唔批評、我哋就唔係咁做」，又問她「屋宇署做法係咪同ICU唔同？」，張玉清拒評論ICU做法，但最終稱「我哋一般唔會咁做」。 杜淦堃亦展示一份2022年7月1日簽署的合作備忘錄，訂明屋宇署有責任稽核ICU工作，確保ICU的工作標準與屋宇署一致。張玉清指不確定屋宇署整體而言有沒有稽核ICU工作，但在強制驗樓計劃下，屋宇署沒有稽核ICU工作。

張玉清說署方於大火後已發出通函提醒業界的職責，並且加速進行大維修巡查針對RI方面，除了一貫在收到報告後抽查外，亦會加設在工程進行當中，親自到場抽查RI工作紀錄等。署方未來擬把大維修由2級小型工程提升1級，需要由認可人士監管並提交圖則工序，由處方許可後方可開工。另外，處方擬提高罰則。 陳健波認為「大維修長期用棚網棚架困住市民，好唔人道。」他指目前市面上有紅外線及無人機勘察外牆，希望能通過持續維修取代大維修。他又希望，屋宇署能夠針對RI及RC貪污行為考慮監禁懲罰，張玉清指，如果承辦商被裁定貪污會被除牌。

張玉清指小型工程制度的原意是為了便利業主市民，又強調未來一級工程的監管會比原先更嚴格；她又同意維修小型工程火災風險較高，但重申這類維修工作簡單，並不涉及更改逃生途徑，當然前提是一切合規且風險可控，強調宏福苑是有人不合規，所以會加強工程監管。 張玉清同意「開生口」是明顯違法 【13:50更新】張玉清強調「開生口」並非慣棚架維修工程常做法，指棚架本身已是工人上落棚架的方法，指「生口」可能影響走火通道暢通，火警時若有人從「生口」跳下，會妨礙居民逃生。至於有否開生口以外的其他方法便利工人，張玉清指可用天台或其他平台位置進出，表示大部分樓宇維修工程也無相關「開生口」做法。

杜淦堃指在後樓梯「開生口」是破壞走火樓梯的作用，張玉清同意「開生口」是明顯違法，指逃生路徑須暢通無阻，而木板「生口」不符要求，亦非適當工序、未能阻止火勢蔓延。杜淦堃問到，若註冊檢驗人員（RI）列出有違例改建或加建，張玉清表示，在檢測階段若有違規「開生口」，須通知屋宇署。 屋宇署內部認為發泡膠封窗做法不常見 【13:00更新】張玉清指自己從未見過發泡膠封窗，大火後屋宇署巡查400多個私人大廈地盤，均無發現有關情況，屋宇署內部均認為，發泡膠封窗做法不常見。

張玉清稱《建築物(建造)規例》有耐火結構的要求，而且如果使用不恰當物料而引致火警危險，署方認為不符合規例第16條有關建造方法及程序的條文。 杜淦堃續提到，屋宇署的作業守則另訂明不能用不透光物料遮蔽居民的窗戶，因此不論物料阻燃不阻燃，不透光的發泡膠板本就不容許用作封窗，張玉清同意，並指如果物料不阻燃，屋宇署更會執法。不過，杜淦堃引述房屋局獨立審查組（ICU）古先生證詞指，ICU認為現行法例並無針對發泡膠作為物料封窗有相應指引，亦並不能因此推斷違反16條。杜淦堃稱在有沒有法例規管發泡膠封窗上，ICU及屋宇署似乎想法有出入。

杜淦堃續指，屋宇署於大火後今年3月發出通函，清楚表明可燃物例如發泡膠板，不得鋪設於外牆及窗戶；而且除打鑿時局部短暫遮蓋外，不得用遮蓋窗戶。張玉清同意屋宇署在大火後清楚說明不容許發泡膠封窗，但強調之前一直都並不容許，現在只是清楚說出來。 屋宇署承認發泡膠封窗應由其執法 【11:30更新】杜淦堃展示勞工處《竹棚架安全守則》，表明守則對棚網防火性能有要求，張玉清同意。對於棚網，杜淦堃問及宏福苑大火前會否到現場核實棚網防火性能，張玉清承認，就宏福苑的情況，署方並未曾到現場抽取樣本進行燃燒測試，主要依賴承建商提供的證書。

張玉清解釋，大火前審查證書時，會查看發出證書的實驗室是否為認可機構，例如「香港實驗室認可計劃」下獲認可的實驗室，或與香港有互認協議的內地機構。 杜淦堃指在大火後發現多宗涉及棚網的虛假文書情況，暴露僅依賴書面證書的風險。張玉清表示，在去年12月19日起引入新程序，包括屋宇署人員會在現場不同樓層隨機抽取棚網樣本，然後送至土拓署轄下的測試所或政府認可實驗室進行測試。 被問到為何不能現場檢驗，張玉清解釋，因為須確保測試準確性，例如垂直與水平燃燒也有不同，須在特定環境下進行，故實驗室嚴格準則，才能測試是否符合阻燃標準。

今次大火是八幢同時進行維修的大廈「一齊燒」，杜淦堃問從屋宇署角度，「應唔應該咁多幢大廈一齊大維修？」，張玉清解釋，在強制驗樓計劃下，宏福苑因外牆有剝落風險而計分風險較高，若屋苑中有樓宇被評為有風險，實際上會傾向將整個屋苑納入工程，因為苑宏福苑八幢是同期興建，建築物料也相同，故一棟有風險，意味其他樓宇也會高風險。 就火災之後，張玉清指今年3月，屋宇署已發新指引，建議專業人士和承建商在工程前進行風險評估，並可考慮分階段進行工程。指目前已有一些屋苑採取分階段處理做法。

註冊檢驗人員有責任親身到場監督 【10:50更新】政府2012年推行強制驗樓計劃，代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問及註冊承建商 （RC）和註冊檢驗人員（RI）的分工與責任。屋宇署助理署長/強制驗樓張玉清解釋，在強制驗樓制度下，RI是為配合強制驗樓計劃而設，人員須為專業人士，例如建築師、工程師或測量師等。根據法例，只有RI可以進行強制驗樓的檢驗及監督其後修葺工程。 在檢驗階段，註冊檢驗人員（RI）須親身視察樓宇狀況，根據作業守則評估是否需要維修；而在維修階段，RI須監督整個工程，確保工程安全、物料符合標準、工序恰當。而RI須負上最終責任，其責任亦不會因組建監督團隊而轉移。

杜淦堃問及RI能否指派他人代勞，張玉清表示，RI可組建團隊協助監督，但須遵循作業守則的要求，例如視乎程度每一周或每兩周親身巡查，而在某些關鍵環節，RI必須親身到場監督，例如工程開鑿後首次修葺石屎時、以及進行拉脫測試「pull off test」時等。 就註冊檢驗人員（RI）與註冊承建商（RC）在安全與質量上的共同及分別責任，張玉清舉例，在物料方面，RC負責提供物料，RI負責確認物料符合標準。工程安排則主要由RC負責，但RI有監督責任，亦需審視工序是否妥當。就防火安全方面責任，張玉清指涉及工序和地盤管理等多個範疇，當中地盤管理主要由RC負責，但RI亦有監督角色。

小型工程承建商按風險分三級，獨立委員會主席陸啟康問及署方是否在宏福苑大火後更改分級制度，張玉清確認，指現時很多小型工程是二級，將來修例會將他們「升格」為一級小型工程，要有第三方作監管，包括程序和保護措施，須獲許可才可進行維修工程。 張玉清供稱，屋宇署會抽查RI提交的的檢驗報告，並實地檢查確保RI的工作準確，且每年完成的實地巡查不少於315宗。 就住今次宏褔苑事件，RI為鴻毅註冊檢驗人員吳躍，而RC為宏業。杜淦堃稱吳躍曾處理過80宗強制驗樓，當中30宗任RI，張玉清同意，屋宇署事後已對吳躍經手的工程進行調查；而宏業其餘28個工地亦已發出臨時停工令，署方正持續調查。