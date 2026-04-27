廉署起訴兩人 涉網上煽惑他人立會選舉投白票或不投票

廉政公署今日(4月27日)落案起訴兩名男子，其中一人涉在2025年立法會選舉期間，在一個傳媒機構的社交媒體專頁的貼文留言，煽惑他人投白票；另一人則於其社交媒體個人專頁轉載貼文，煽惑他人不投票。二人獲准保釋，星期三(4月29日)分兩宗案件在西九龍裁判法院答辯。

報稱任職保安員的38歲被告林國偉，被控一項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為罪名，違反《選舉條例》第27A(1)(b)條。控罪指林國偉涉嫌在2025年立法會選舉的選舉期間，在一個傳媒機構的社交媒體專頁的貼文留言，煽惑他人在該選舉中投無效票。調查顯示，該貼文是一則新聞報道，內容有關保安局局長提醒市民，煽惑他人在選舉中不投票或投無效票屬違法行為。林國偉涉嫌使用其個人社交媒體帳戶回覆該貼文，留言煽惑他人在該選舉中投白票。