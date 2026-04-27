長沙灣貓店長「芝麻」一度被偷走　女子今早抱回稱以為流浪貓(更新)

【4月30日更新】雜貨店女店主稱，一名女子今早將黑貓抱回店舖，對方聲稱以為是流浪貓，怕牠四處走於是帶牠回家餵食，其後知道有人養於是歸還並道歉。店主失而復得，將不作追究。

【4月28日更新】長沙灣發生偷貓事件，永隆街一間店舖的貓店長「芝麻」，於上周五(24日)晚間遭一對男女強行帶走。貓主事後翻查閉路電視片段，驚見愛貓被當街「生擒」，遂於昨晚(27日)在社交平台發文發文要求偷貓者歸還，並表示已報警處理。

深水埗警區刑事調查隊第十隊人員經翻查閉路電視片段及調查後，相信兩名年約30歲的男女懷疑於上周五晚上將該貓隻抱走後離去。案件暫列作「盜竊」跟進。警方呼籲市民如發現與案有關的可疑人物或貓隻，請致電4628 2116與調查人員聯絡。