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出版：2026-Apr-27 22:23
更新：2026-Apr-30 15:20

長沙灣貓店長「芝麻」一度被偷走　女子今早抱回稱以為流浪貓(更新)

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@長沙灣貓店長「芝麻」被偷走　飼主報警促盡快歸還。(@fb Zhaoyi Wong)

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【4月30日更新】雜貨店女店主稱，一名女子今早將黑貓抱回店舖，對方聲稱以為是流浪貓，怕牠四處走於是帶牠回家餵食，其後知道有人養於是歸還並道歉。店主失而復得，將不作追究。

【4月28日更新】長沙灣發生偷貓事件，永隆街一間店舖的貓店長「芝麻」，於上周五(24日)晚間遭一對男女強行帶走。貓主事後翻查閉路電視片段，驚見愛貓被當街「生擒」，遂於昨晚(27日)在社交平台發文發文要求偷貓者歸還，並表示已報警處理。

深水埗警區刑事調查隊第十隊人員經翻查閉路電視片段及調查後，相信兩名年約30歲的男女懷疑於上周五晚上將該貓隻抱走後離去。案件暫列作「盜竊」跟進。警方呼籲市民如發現與案有關的可疑人物或貓隻，請致電4628 2116與調查人員聯絡。

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@長沙灣貓店長「芝麻」被偷走　飼主報警促盡快歸還。(@fb Zhaoyi Wong) @長沙灣貓店長「芝麻」被偷走　飼主報警促盡快歸還。(@fb Zhaoyi Wong) @長沙灣貓店長「芝麻」被偷走　飼主報警促盡快歸還。(@fb Zhaoyi Wong) @長沙灣貓店長「芝麻」被偷走　飼主報警促盡快歸還。(@fb Zhaoyi Wong) @長沙灣貓店長「芝麻」被偷走　飼主報警促盡快歸還。(@fb Zhaoyi Wong) @長沙灣貓店長「芝麻」被偷走　飼主報警促盡快歸還。(@fb Zhaoyi Wong) @長沙灣貓店長「芝麻」被偷走　飼主報警促盡快歸還。(@fb Zhaoyi Wong)

根據貓主黃小姐提供的閉路電視片段顯示，涉事男女年子蓄長髮，男子則留鬚及戴鴨舌帽。兩人事發時在店門外徘徊，隨後取出膠袋，合力將芝麻強行塞入袋中；在被擄走過程中，芝麻曾一度奮力掙扎並跳回走嘗試逃跑。涉事女子在捕獲過程中顯得「笑逐顏開」。

貓主：街坊都很想念牠

黃小姐在文中表示，已飼養「芝麻」約四年，彼此感情深厚，強調「黑貓不是流浪貓，我養了四年有感情，街坊都很想念牠，我已報警，請歸還，我本人保證不追究」，要求街坊認識偷貓男女與她聯絡，並指已報警，希望兩人盡快歸還。

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