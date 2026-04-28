宏福苑聽證會｜時任DO稱區議員合法取授權票不牴觸 屋宇署：發泡膠封窗違例

大埔宏福苑大維修期間，後樓梯部分樓層窗戶被開「生口」及單位遭發泡膠封窗。屋宇署助理署長張玉清昨在大火聽證會供稱，兩項行為屬不適合工序，均違反《建築物(建造)規例》，說法與房屋局獨立審查組高級測量師早前的供詞有出入，又稱開「生口」並非建築業界慣常做法。時任大埔民政事務專員(DO)陳巧敏作供提到，當時無法例限制單人持有大量授權票，除非有人以不當或非法手段取得，否則並不違法。

張玉清是屋宇署唯一出席聽證會作供的證人，她供稱宏福苑大維修工程的承辦商宏業和工程顧問鴻毅，由房屋局獨立審查組(ICU)負責監管，屋宇署並無參與。她又解釋註冊檢驗人員(RI)的角色和責任，指法例下僅RI可參與訂明檢驗和監督訂明修葺，期間要親身到場視察樓宇狀況和監督工程等，在檢驗階段不可由他人代替，至於維修階段就可成立團隊協助監督，但仍要定期視察。

「生口」破壞走火梯危逃生者安全

消防處長楊恩健上周在聽證會稱，就發泡膠等可燃物料規管與屋宇署有明確分工。張指，發泡膠封窗因為涉及保護措施和工序，應該由屋宇署監管和執法，但由於宏福苑屬居屋，RI和註冊承建商應由ICU監督，而ICU的監管權力來自屋宇署長，惟無權作紀律處分。獨立委員會資深大律師杜淦堃關注，發泡膠封窗是否建築業慣常做法，張回應其認知中沒有見過，災後署方巡查逾400幢大維修私人大廈，亦未見有發泡膠，而根據《建築物(建造)規例》第16條，按其理解該條例應有規管封窗物料，屋宇署如發現建築位置有會引起消防安全問題的不合適物料，便會執法。