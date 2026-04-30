宏福苑聽證會︱居民質疑鴻毅與宏業「打龍通」遂投訴 市建局：問返鴻毅（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行第21場聽證會，亦是第三輪聽證會的第7場會議。聽證會將傳召3位證人，均來自市區重建局，包括市建局樓宇復修部總監王思敬、助理經理任立賢和個案經理陳日豪。

市建局：不能干預業主招標過程 市建局樓宇復修部個案經理陳日豪供稱，市建局當年的「招標妥」服務範圍，不包括經電子平台聘請註冊檢驗人員（RI）及工程顧問，即鴻毅。他重申，市建局沒有參與RI招聘工作，同意不會考慮鴻毅的投標價格是否合理，及若有RI以不合理低價中標後，會否為承建商謀取暴利。委員會代表資深大律師杜淦堃質疑，若市民本身缺乏專業知識斷定低價背後是否涉及圍標，市建局為何不能代為把關，陳日豪指市建局有根據標書數字背後作出相應解釋，但強調不能干預業主招標過程。

宏褔苑早於2016年收到驗樓令後，於2018年與市建局簽訂服務協議，啟動「招標妥」流程處理樓宇維修。由2019年起跟進宏褔苑個案的陳日豪供稱，早期「招標妥」的服務範圍仍未涵蓋聘請RI，市建局在宏褔苑招標工作的角色主要是透過電子平台聘請承辦商，即宏業；而前期則主要是協助法團透過「自助工具」聘請RI。 杜淦堃問到，資料顯示市建局於2019年6月起，「招標妥」的服務範圍已擴展至可透過電子招標平台聘請RI，陳日豪同意，並說當時曾就此詢問過宏褔苑法團，是否需要有關服務，但對方當時稱想用原有方法進行。

市建局認為鴻毅出價低但合理 根據杜淦堃展示由市建局制作的宏褔苑工程顧問「招標摘要」表顯示，表上列出各入標者的投標價等。文件顯示，RI投標價格差異相當大，最貴的總價高達208萬元，而最低的入標價僅4.5萬元，陳日豪認為情況常見，背後原因包括新取牌人士或寧願以極低價中標以換取經驗等。 至於鴻毅的入標價為30.8萬元，加上較早前鴻毅以約24.8萬元成功投中擔任檢測工作，陳日豪認為鴻毅合共50多萬的總價合理。他解釋，根據市建局內部數據，一般1,000伙以上的屋苑維修，RI總價格大約落在68萬元，鴻毅出價雖較低，但對方指是因為前期擔任了檢測工作，故後面顧問費可相應減少；不過，市建局當時並沒有向法團分析及解說鴻毅出價是否合理。

杜淦堃質疑，宏福苑是近2,000伙的大型屋苑，所需工時、資源也更多更長，鴻毅以較低價入標「除返開每日收200蚊」，是否不合理。陳日豪同意，市建局不會考慮RI出價的合理性，亦不會就聘請RI方面評估背後的圍標風險，重申市建局在權責有限，亦無執法能力，只能根據發放資助的前提下，要求法團透過電子平台向承建商（RC）招標，並不包括工程顧問（RI）。 杜淦堃續問到，如果有RI以不合理低價接取工程後，便能為RC謀取暴利，而市建局貌似無法阻止類似的圍標行為。陳日豪部分同意，重申「招標妥」在防止有人以收行政費、派人駐守入標箱等阻撓投標行為，已能一定程度上有效阻止RC圍標行為；至於RI方面，他認為市民普遍有「價格先決」的傾向，即使背後有懷疑不合理情況仍決定是「價低者得」，本就無法100%防止低價投標的圍標情況。杜認為，此說法正反映市民對投標價格缺乏專業判斷，更突顯市建局在評標工作上的角色重要性。

市建局沒參與鴻毅招聘工作 認不會考慮鴻毅出價是否合理 聘請RC過程中，「富邦」測量師行的大維修工程費用評估為2.24億元，與市建局在樓宇復修計劃中為大廈提供的獨立顧問初步估價約1億元相差一倍有多。杜淦堃質疑為何相差甚遠，陳日豪指情況屬常見，因為初步評估報告僅依賴第三方進行「目視」檢查，以評估需要修葺的項目；但到草擬標書階段，工作範圍往往比初步評估大得多，例如有專為該屋苑而設的維修項目，故兩份報告並非「apple to apple」。

既然分別如此之大，杜淦堃反問「咁初步估價有乜意義？」陳日豪不同意，指當局會向居民解釋初步估算是「好粗略」，但不代表無用。 居民投訴宏業疑圍標 代表指不屬市建局「招標妥」範圍 就承建商評標準則框架部分項目有問題，陳日豪指市建局不會評論，也不會提出意見，稱「唔想俾人覺得有偏頗」。陳日豪指，由於評標框架和準則是由工程顧問與法團討論後所得出，故從市建局角度，會相信顧問，不會評論或質疑其專業性，會交由工程顧問與法團自行決定。

2024年市建局收到居民投訴資料，市建局回覆「市建局不會取代屋苑工程顧問責任，如對屋苑工程顧問或服務質素有意見，可向相關部門提出」。杜淦堃問應由哪個部門負責，陳日豪指應轉屋宇署。杜質疑「為何不主動轉介？」陳回覆「居民應該唔難諗到係屋宇署」，引起現場嘩然。他隨後解釋稱沒有正式轉介機制和渠道。 陳日豪又稱，投訴內容不屬市建局「招標妥」範圍，同意即使標書內容不全面或有誤導性，也只能靠顧問，目前市建局未能解決問題。在收到最終招標文件，陳日豪指市建局會確認標書是否符合要求，但就反圍標以及工程費用當中的不合理，陳日豪再重申，市建局不會處理，會交由顧問的分析報告去檢視有否圍標。

居民質疑鴻毅與宏業「打龍通」 市建局着「問返鴻毅」 市建局樓宇復修部助理經理任立賢作供時，杜淦堃展示一封由宏福苑業主李先生於2024年8月寫給任立賢的電郵。李先生在電郵中投訴評標準則極不合理，指「鴻毅」有為承建商「宏業」「度身訂造」之嫌，直指明顯是「有心人想幫朋友、想幫友好關係者取得突出成績，是贏在起跑線的完美示範」。任立賢當時的書面回覆稱，評標準則由工程顧問擬定，市建局受《防止賄賂條例》規管，不會作出任何影響業主揀選承建商的行為，只會考慮有關內容會否對資助計劃有所抵觸，故不會對評標內容給予建議或意見，着李先生「自行向工程顧問（鴻毅）查詢」。

杜淦堃表示居民指控鴻毅就評標準則、評標內容造假、擔心與承建商宏業「打龍通」，反問「你（市建局）叫佢去向鴻毅查詢 ？」，又質疑跟《防止賄賂條例》有何關係。任回答：「我都唔知自己當時點解會咁寫。同防止賄賂條例有關」。被問到這是否市建局一貫答覆，他則指視乎每個個案不同，坦言當時無其他渠道可告訴業主怎樣處理，故建議業主先向顧問公司查詢，或向相關政府部門投訴。 市建局：「招標妥加強版」是由治及興 以警隊作比喻期望減少圍標行為

王思敬市建局樓宇復修部總監王思敬作供。他表示會坦誠接受獨立委員會的批評及日後對「加強版招標妥」的建議。他形容「招標妥」的推出是「由亂及治」，而「加強版招標妥」則是「由治及興」，表示願意投放最大的資源和決心，希望可令維修市場撥亂反正。 王思敬也承認，「招標妥」是2016年的產物，以今時今日的視野回看確實有不足之處。他即場交代即將推出的「加強版招標妥」，包括未來會設有背景審查的預審名單，警方及ICAC會預先查審承建商的操守（Integrity）有相當水平，亦會定期與執法機構交流情報。另一方面，市建局亦將設團隊，親自審閱所有標書，例如宏福苑個案中的57份標書，並向居民推薦最好的3間公司，避免過往顧問與承建商「打龍通」情況。

不過，王思敬坦言市建局也有掣肘，指當局「管唔到業主同管理公司嘅不正當行為」，亦無力處理有人利用「授權票」操控結果的情況。他以警隊作比喻，指香港擁有最優秀的警察，但也無法保證街上沒有人打劫。因此，他稱不敢百分百保證市場絕無圍標等行為，但期望能大大增加不法分子的「搵食難度」，令圍標集團知難而退。