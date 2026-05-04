平機會推30周年公眾教育及宣傳活動 谷祖琳化身平機會職員拍攝微電影

平機會今年5月迎來30周年的重要里程碑。為紀念這個別具意義的時刻，平機會由今天(4日)起推出以「同行三十載 平等更精彩」為主題的全港性公眾教育及宣傳活動，透過一系列多元化項目，加深市民對平等機會的認識。率先登場的是今晚於電視頻道首播，以「同行三十載 平等更精彩」為主題的宣傳短片。短片中，一名舞者在海濱獨自起舞，輪椅使用者、孕婦等來自不同背景的人士陸續加入，藉此帶出平機會致力建設共融城市。相關宣傳聲帶及海報亦將陸續於電台及港鐵車站推出。

特別製作口述影像版本 此外，平機會亦製作了名為《平行日誌》的微電影，共4集每集約8至10分鐘，並邀請演員谷祖琳女士擔任其中一位主角。谷祖琳女士於劇中飾演平機會總監，編纂《平‧行日誌》，記載不同部門員工在打擊歧視及推廣平等機會過程中的領悟與體會，透過呈現平機會的工作情況，刻劃出平機會員工處理性騷擾、殘疾歧視、家庭崗位歧視，以及推動種族共融的故事。首集微電影已上載於平機會網站及YouTube頻道，其餘3集將分階段推出。平機會更特別製作了口述影像版本，亦會在社交平台進行宣傳推廣，並會舉辦問答及有獎遊戲，期望吸引更多市民參與。

多項體驗式活動及 大型研討會 承接30周年契機，平機會將於今年下半年與多個非政府組織合辦多項體驗式活動，包括與殘疾健兒進行體育活動，學習成為視障人士領跑員及體驗蒙眼跑，以及社區多元文化之旅，體驗本地和少數族裔的文化特色等，更多詳情將於稍後公布。此外，平機會亦計劃於今年年底及明年舉辦兩場大型研討會，分別探討4條反歧視條例的推動工作及通用設計的應用，促進跨界別交流及合作，推動平等機會理念，以及把通用設計融入主流文化。