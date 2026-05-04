建造學院導師及實驗室主管涉瞞利益衝突　向名下公司採購逾20萬元材料

廉政公署落案起訴一名香港建造學院時任導師及其友人，涉嫌在採購時隱瞞物料供應商由二人操控，分別誤導其僱主以獲取訂單。案件今日(4日)在觀塘裁判法院提訊。

被告利智超(34歲)，香港建造學院時任工藝導師；及姚智中(32歲)，The Lab(Asia)Limited主管，各被控一項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪名，違反《防止賄賂條例》。兩名被告今日應訊時沒有答辯，案件押後至下月30日再訊，獲准保釋。

利智超於案發時受僱於建造業議會，在香港建造學院教授焊接課程。他須根據建造業議會的採購政策，採購所需物料，並多次建議建造業議會向御智(香港)有限公司索取報價。控罪指利智超涉嫌於2023年7月至9月期間，使用載有虛假陳述的文件，即在建造業議會的電子採購系統電腦輸入資料，訛稱自己就推薦向御智索取報價並無任何利益衝突，意圖誤導建造業議會。