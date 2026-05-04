因性別障礙蓄長髮屢遭記過　男學生入稟指控母校歧視索償

一名男子自初中起感到性別焦慮遂蓄長髮，課餘時亦會角色扮演，惟自2023年起屢遭老師高聲喝罵記過，他上周四(30日)入稟區域法院，指控校方直接及間接性別歧視，質疑男學生的頭髮不可觸及耳朵、眼眉和衣領，女學生則可選擇長頭髮或短頭髮，要求法庭頒令該校規歧視男性並索償。

申索人為馮經皓，答辯方為世界龍岡學校劉皇發中學。入稟狀指，申索人2019年至2025年期間為該校學生，男女校服髮型規定有別。申索人自14歲父母離異起感到性別焦慮，在家時會穿起女裝以減輕不適，舉止輕柔並對女性娛樂更感興趣，課餘時亦會在社交媒體上扮演女性動漫角色，校內師生逐漸知悉，以致校方了解其正探究性別認同。