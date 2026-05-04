因性別障礙蓄長髮屢遭記過　男學生入稟指控母校歧視索償

一名男子自初中起感到性別焦慮遂蓄長髮，課餘時亦會角色扮演，惟自2023年起屢遭老師高聲喝罵記過，他上周四(30日)入稟區域法院，指控校方直接及間接性別歧視，質疑男學生的頭髮不可觸及耳朵、眼眉和衣領，女學生則可選擇長頭髮或短頭髮，要求法庭頒令該校規歧視男性並索償。
申索人為馮經皓，答辯方為世界龍岡學校劉皇發中學。入稟狀指，申索人2019年至2025年期間為該校學生，男女校服髮型規定有別。申索人自14歲父母離異起感到性別焦慮，在家時會穿起女裝以減輕不適，舉止輕柔並對女性娛樂更感興趣，課餘時亦會在社交媒體上扮演女性動漫角色，校內師生逐漸知悉，以致校方了解其正探究性別認同。
質疑「是否因為角色扮演女仔」
直至2023年9月，校方指申索人頭髮過長，延至11月記過。翌年農曆新年左右再留長髮，瀏海長至可以分界，左右兩邊僅超過耳朵幾毫米，雖違反男學生髮規但符合女學生髮規。2月底回校時再遭老師截停指違反校規，申索人反駁指男學生髮規違反《性別歧視條例》。該名老師當眾向申索人叫罵半小時，申索人面對訓導主任時再次重申立場，訓導主任突然脫口而出質疑「是否因為角色扮演女仔」，最終致電家長再記過。
引終院裁決被指是歪理
期終考開考前監考老師將申索人叫出班房，大聲吆喝其再次違反校規，申索人提到終院判詞指男學生髮規可能構成歧視，該名老師指其言論為「歪理」。7月學期最後一周，老師再次認為申索人違反校規，轉介副校長處理，副校長解釋時稱《性別歧視條例》不適用於學校，要求申索人開學時遵守髮規，又在開學禮中重申說法。申索人遭嚴重警告須當日剪髮，但他不從終再記過。
申索人其後向平機會及校方投訴學校髮規。新副校長約見申索人在校外午膳，期間遭大罵不守校規及建議另覓他校。校方其後書面回覆表示，「端莊跟場合、身份等多項因素關聯和社會的普遍標準密不可分。社會亦對不同性別儀容上是否端莊也有不同標準。學校按不同性別訂下不同標準並無不妥。」
案件編號：DCEO3/2026