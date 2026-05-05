擬修例規管夾公仔機及彈珠機店 民青局倡向遊戲裝置發牌

近年「夾公仔機」開到成行成市，彈珠機店亦方興未艾。民青局擬加強規管，指凡涉及博彩成分及成癮風險的有獎娛樂遊戲均應納入監管，建議修改《賭博條例》，以便牌照處可直接向個別遊戲裝置發出「有獎娛樂遊戲牌照」。 民青局向立法會提交文件指，現行制度下，任何人士如擬舉辦或進行有獎娛樂遊戲，須根據《賭博條例》申領有獎娛樂遊戲牌照，而進行該等遊戲的處所，必須先取得由食環署按《公眾娛樂場所條例》發出的公眾娛樂場所牌照。高院於2022年裁定一般夾公仔機不屬《公眾娛樂場所條例》下的「娛樂」，令現時該類店舖毋須領取公眾娛樂場所牌照。

此外，近年市場亦出現如彈珠機等新興有獎遊戲，當局留意到，部分營運模式未完全符合發牌規定，或對參與者包括青少年，造成負面影響，市民亦未必能清楚分辨處所是否持牌。 民青局認為，凡涉及博彩成分及成癮風險的有獎娛樂遊戲均應納入規管，現行法例須與時並進，建議修訂《賭博條例》及相關附屬法例，解除以公眾娛樂場所牌照為「組織及經營有獎娛樂博彩遊戲」必要前提，改為以遊戲裝置性質為本，並由牌照事務處直接向個別裝置發牌。

為加強對有獎娛樂遊戲牌照處所的規管，提高持牌裝置的辨識度，如要求在處所的入口當眼處張貼告示及加入防沉迷警告，另亦會按收回成本原則檢討多年未調整的牌照費用。 建議網吧自願守則改強制監管 另外，當局亦擬加強規管「網吧」。政府認為，應將有關「網吧」的規管原則，由現時的自願遵守提升至強制性，建議會以《遊戲機中心條例》的監管為基礎。 當局提出兩項方案進行諮詢，包括直接將網吧納入《遊戲機中心條例》管理，而現行例規定處所分為成人或兒童場、以及禁止穿校服者進入等。當局指，有意見憂慮，網絡遊戲已成為新興產業，年齡限制帶來的負面標籤或不利產業發展。