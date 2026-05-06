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出版：2026-May-06 11:17
更新：2026-May-06 18:00

宏福苑聽證會｜古小平：若知封窗時間如此長會發停工令（持續更新）

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大埔宏福苑五級火。（資料圖片／吳康琦攝）

大埔宏福苑五級火。（資料圖片／吳康琦攝）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，亦是第四輪聽證會的第1場會議。聽證會將傳召1位證人，房屋局獨立審查組（Independent Checking Unit，簡稱ICU）高級屋宇保養測量師古小平。

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古小平：若知封窗時間如此長會發停工令

18:00更新】杜淦堃引述古小平的書面供詞指出，古小平曾向借調至ICU的屋宇署代表謝錦明作口頭查詢。杜淦堃質疑，古小平在進行了多項工作後，為何未有留下任何書面紀錄，古小平回應稱，當時因時間倉促，「大家係同一個office做嘢」，未及即時撰寫電郵確認，並承認這並非其平日的做法。

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對於謝錦明在聽證會上表示對古小平的查詢「無印象」，古小平確認當時未有向謝錦明提供任何資料，但堅持曾作口頭查詢，並形容「發泡膠封窗都簡單易明嘅嘢嚟」。杜淦堃隨後指出，謝錦明曾提及「以發泡膠封窗不可能符合《建築物條例》第16條」，並詢問古小平該解釋是否合理。古小平回應稱：「我的記憶一定是事實。」

杜淦堃再問，現時是否仍認為相關做法未有違反《建築物條例》第16條，古小平表示並非如此，強調當時的觀點是「長時間封窗有問題，但逐層封則沒問題」。他進一步指，現時回想，同意自己是被宏業及鴻毅「呃咗」。古小平在供詞中亦提到，若當時知悉圍封時間如此長，便會發出停工令。

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居民發信憂新棚網阻燃性 ICU認回覆「答非所問」

17:00更新】杜淦堃指出去年1028日，即兩次颱風襲港後，ICU 針對居民江祥發發信投訴棚網老化而進行巡查。當時地盤僅更換了部分破損的棚網，現場新舊棚網同時存在。會上展示照片顯示，新棚網顏色較淺且較透光，與舊棚網明顯不同。

古小平作供時承認，當日巡查時有留意到新舊棚網的分別，並曾要求承建商「宏業」出示證書。但在RI代表在場下，承建商稱兩者屬同一供應商，新舊棚網的證書也一樣，古小平認為「當時很難與他爭辯」，故接受該解釋，憑舊證書便讓其過關。

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就居民江祥發擔心棚網「燒唔燒得着」的阻燃性問題，杜淦堃展示ICU當時回覆江祥發的信件，內容僅提及「本組已指示承建商盡快完成修復，並由合資格人士檢驗及簽發證明」，卻完全未提及「棚網阻燃性」的檢測結果。杜淦堃質疑該回覆根本是「答非所問」，古小平最終承認，信中無解答居民所關心的棚網阻燃性問題。

古小平承認只有在宏福苑燒棚網，也未曾試過交棚網樣本到政府化驗所化驗，他在供詞亦承認現場燒棚網的測試屬「粗略」，不一定準確。杜淦堃問古小平，這種不準確的測試會否給予居民「以為個棚網無問題」的錯覺。古小平不同意，認為主因是有人（宏業）做了手腳，否則是有機會可在現場「燒到驗到」。

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古小平認查棚網前「通水」 予承建商有機會魚目混珠

16:00更新】杜淦堃指出 ICU 過去對宏福苑進行10次視察中，有8次均有事先通知註冊檢驗人員（RI）及承建商（RC），僅得2次例外，其中一次更僅因古小平剛好在大埔看醫生而順道短暫視察。杜淦堃質疑做法與眾多其他政府部分的程序有異，引述消防處、勞工處及屋宇署的作供，均稱為確保調查的公平性與完整性，進行巡查前均不會事先通知。

古小平解釋，ICU是為盡快處理後續問題及了解實質操作，故習慣上會預先通知RI，為了「方便啲」而約齊承建商到場，又承認ICU在處理宏福苑及其他屋苑維修投訴時，一般採取「預先通知」的習慣，有別於其他政府部門的突擊檢查機制；他同意令承建商得以在巡查前採購110張棚網「魚目混珠」、掩飾違規、應付巡查，但他表示「嗰時唔覺得佢有機會做手腳」。

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會上展示的WhatsApp記錄顯示，ICU劉嘉敏（古小平下屬）在視察棚網前通知RI需安排承建商「宏業」的代表譚先生到場。古小平稱，預先通知是基於實際需要，因為棚架安全屬技術問題，且當時已被公眾關注，認為「不是秘密」，又指因為宏福苑地盤範圍大，且ICU未有透露具體抽查位置，故事先並未料到對方會「做手腳」。

古小平表示，ICU在宏福苑大火後已改變監管機制，包括巡查前將不再向RI透露具體目的、改用電腦抽籤決定視察位置及項目等，以防有人預先獲悉而「做手腳」。

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監督工程靠RI自律 ICU無審查機制

15:00更新】古小平指ICU無察覺後樓梯開「生口」的問題，承認並無於後樓梯視察。杜淦堃指，「即係無人投訴，你哋就唔知？」古小平回應「係」，同意只靠「RI」（註冊檢驗人員）自律及監督，又同意ICU對「RI」委任既無角色，也無審查，認為應由屋宇註冊制度和市建局招標妥。

杜淦堃質疑，即使RI與承建商未有按規定執行監察，署方單靠審查文件根本無法發現 RI 「講一套做一套」的情況，認為署方對RI的質素、可靠性及誠信並無審查機制。 

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古小平表示，本身制度有RI監察工程，業主聘RI監督。他承認，ICU無定期巡查，接獲投訴「先做嘢」，依賴承建商及RI自律和監督

ICU承認對生口、發泡膠封窗、棚網問題有責任

14:30更新】古小平承認，後樓梯生口、發泡膠封窗、棚網是否存在風險、被動消防裝置是否合規、棚架會否造成危險，ICU均有責任，並強調相關事項須由ICU跟進及調查，之後才會轉交屋宇署，並表示：「係我哋嘅管轄範圍。」

每月僅抽查16RI深入審查 巡查主要靠「目測」

11:50更新】聽證會上揭露，ICU在監管大型樓宇維修及強制驗樓計劃（MBIS）時，非常依賴註冊檢驗人員（RI），惟每月的抽查比例低，僅16宗。而當中僅三分一是實地審核，其餘則是靠報告審核。

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審核維修報告方面，古小平作供稱，當收到由RI提交的檢驗報告（MBI 3）後，ICU主要進行「初步檢查」及「基本審查」，不過，他承認ICU人員僅限於核對表格簽名、註冊資格及報告目錄是否齊備，並不會深究報告內容的真確性或工程的實際需要。

就較深入的「審核檢查」，ICU 依靠電腦系統每月固定抽出16宗個案，當中僅約三分一、即56宗，會進行「實地視察site audit」。其餘三分二的「報告審核 document audit」，古小平指會評估RI檢驗手法是否恰當。至於會否顯示其他問題、「有冇defects（瑕疵）需要整」，杜淦堃直言「佢講你就睇到，佢唔講你咪睇唔到」，如果不去檢查，就只能靠RI檢驗的可靠性，古小平同意。

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宏福苑個案中唯一被抽中作實地審核的宏泰閣，杜淦堃展示當時的巡查表格與相片，指出ICU職員視察時主要依靠「目測」，對於天台水缸、消防缸有否生鏽等問題，古小平承認「唔會做咩測試」、也無辦法「全部睇晒」，只會抽樣巡視天台、某些樓層、地下等部分區域。杜淦堃質疑，單是宏福苑一個項目已提交了8張表格，而只有宏泰閣一幢被抽中，按全港維修數量計算，每月16宗的抽查量是很低，古小平同意，解釋稱每月16宗是過往按資源及人手而作決定。

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ICU劉嘉敏無提交供詞  古稱工作由他指派

10:25更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平曾先後兩次在房屋局獨立審查組（ICU）工作，對建築條例及ICU的建築監管責任有長期認知。20183月晉升至高級屋宇保養測量師，202414日再次加入ICU，他曾在房署屋邨管理處工作，負責屋邨保養工作。

杜淦堃提到，宏福苑大維修至大火當日，他是ICU強制驗樓計劃（MBIS）小組的主管，其團隊包括5名專業人員及12名非專業人士。

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古小平同意大火發生前，坊間普遍留意到大維修承建商存在圍標行為，指這些不法行為「都不是新鮮事」，又指大火前他不知道承建商有否出現其他不當行為，包括偷工減料。

另外，古小平提到「宏福苑」項目還有劉嘉敏及李嘉豪參與處理，劉嘉敏沒有向委員會提供證人供詞，古小平解釋指，劉嘉敏日常工作均由他所指示，「佢落去我都同佢一齊，我清楚佢嘅工作」。

翻查資料，在獨立委員會舉行的首場聽證會中，代表委員會的資深大律師杜淦堃引述WhatsApp群組的訊息，當中一條訊息的發訊息者為時任ICU屋宇保養測量師劉嘉敏，「預告」將到場巡查，並且與Andy Sir（古小平）對棚網進行阻燃測試。

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而古小平早前作出的供詞亦提及20249月到宏福苑巡查後，曾口頭諮詢借調到ICU的屋宇署前高級屋宇測量師謝錦明，獲回覆以發泡膠封窗不是建築工程，對防火物料沒有要求，無法採取行動。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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