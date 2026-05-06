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出版：2026-May-06 11:17
更新：2026-May-06 11:17

宏福苑聽證會｜房屋局ICU劉嘉敏無提交供詞 古小平稱工作由他指派（持續更新）

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大埔宏福苑五級火。（資料圖片／吳康琦攝）

大埔宏福苑五級火。（資料圖片／吳康琦攝）

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，亦是第四輪聽證會的第1場會議。聽證會將傳召1位證人，房屋局獨立審查組(Independent Checking Unit，簡稱ICU）高級屋宇保養測量師古小平。

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ICU劉嘉敏無提交供詞  古稱工作由他指派

10:25更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平曾先後兩次在房屋局獨立審查組（ICU）工作，對建築條例及ICU的建築監管責任有長期認知。20183月晉升至高級屋宇保養測量師，202414日再次加入ICU，他曾在房署屋邨管理處工作，負責屋邨保養工作。

杜淦堃提到，宏福苑大維修至大火當日，他是ICU強制驗樓計劃（MBIS）小組的主管，其團隊包括5名專業人員及12名非專業人士。

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古小平同意大火發生前，坊間普遍留意到大維修承建商存在圍標行為，指這些不法行為「都不是新鮮事」，又指大火前他不知道承建商有否出現其他不當行為，包括偷工減料。

另外，古小平提到「宏福苑」項目還有劉嘉敏及李嘉豪參與處理，劉嘉敏沒有向委員會提供證人供詞，古小平解釋指，劉嘉敏日常工作均由他所指示，「佢落去我都同佢一齊，我清楚佢嘅工作」。

翻查資料，在獨立委員會舉行的首場聽證會中，代表委員會的資深大律師杜淦堃引述WhatsApp群組的訊息，當中一條訊息的發訊息者為時任ICU屋宇保養測量師劉嘉敏，「預告」將到場巡查，並且與Andy Sir（古小平）對棚網進行阻燃測試。

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而古小平早前作出的供詞亦提及20249月到宏福苑巡查後，曾口頭諮詢借調到ICU的屋宇署前高級屋宇測量師謝錦明，獲回覆以發泡膠封窗不是建築工程，對防火物料沒有要求，無法採取行動。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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