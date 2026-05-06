熱門搜尋:
五一黃金周 網上熱話 伊朗局勢 大埔宏福苑五級火 新店關注組 C觀點 首岸 2026世界盃 二手樓 周顯 健身 行山路線 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
本地
出版：2026-May-06 11:17
更新：2026-May-06 12:28

宏福苑聽證會｜每月僅抽查16宗RI深入審查 巡查主要靠「目測」（持續更新）

分享：
大埔宏福苑五級火。（資料圖片／吳康琦攝）

大埔宏福苑五級火。（資料圖片／吳康琦攝）

adblk4

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（6日）舉行第22場聽證會，亦是第四輪聽證會的第1場會議。聽證會將傳召1位證人，房屋局獨立審查組(Independent Checking Unit，簡稱ICU）高級屋宇保養測量師古小平。

WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.28 AM WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.31 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.29 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.31 AM WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.31 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.30 AM WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.29 AM WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.30 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.30 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.27 AM (1) WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.27 AM (2) WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.32 AM WhatsApp Image 2026 05 06 at 10.19.27 AM

每月僅抽查16RI深入審查 巡查主要靠「目測」

11:50更新】聽證會上揭露，ICU在監管大型樓宇維修及強制驗樓計劃（MBIS）時，非常依賴註冊檢驗人員（RI），惟每月的抽查比例低，僅16宗。而當中僅三分一是實地審核，其餘則是靠報告審核。

審核維修報告方面，古小平作供稱，當收到由RI提交的檢驗報告（MBI 3）後，ICU主要進行「初步檢查」及「基本審查」，不過，他承認ICU人員僅限於核對表格簽名、註冊資格及報告目錄是否齊備，並不會深究報告內容的真確性或工程的實際需要。

adblk5

就較深入的「審核檢查」，ICU 依靠電腦系統每月固定抽出16宗個案，當中僅約三分一、即56宗，會進行「實地視察site audit」。其餘三分二的「報告審核 document audit」，古小平指會評估RI檢驗手法是否恰當。至於會否顯示其他問題、「有冇defects（瑕疵）需要整」，杜淦堃直言「佢講你就睇到，佢唔講你咪睇唔到」，如果不去檢查，就只能靠RI檢驗的可靠性，古小平同意。

宏福苑個案中唯一被抽中作實地審核的宏泰閣，杜淦堃展示當時的巡查表格與相片，指出ICU職員視察時主要依靠「目測」，對於天台水缸、消防缸有否生鏽等問題，古小平承認「唔會做咩測試」、也無辦法「全部睇晒」，只會抽樣巡視天台、某些樓層、地下等部分區域。杜淦堃質疑，單是宏福苑一個項目已提交了8張表格，而只有宏泰閣一幢被抽中，按全港維修數量計算，每月16宗的抽查量是很低，古小平同意，解釋稱每月16宗是過往按資源及人手而作決定。

adblk6

ICU劉嘉敏無提交供詞  古稱工作由他指派

10:25更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃表示，房屋局獨立審查組（ICU）高級屋宇保養測量師古小平曾先後兩次在房屋局獨立審查組（ICU）工作，對建築條例及ICU的建築監管責任有長期認知。20183月晉升至高級屋宇保養測量師，202414日再次加入ICU，他曾在房署屋邨管理處工作，負責屋邨保養工作。

杜淦堃提到，宏福苑大維修至大火當日，他是ICU強制驗樓計劃（MBIS）小組的主管，其團隊包括5名專業人員及12名非專業人士。

adblk7

古小平同意大火發生前，坊間普遍留意到大維修承建商存在圍標行為，指這些不法行為「都不是新鮮事」，又指大火前他不知道承建商有否出現其他不當行為，包括偷工減料。

另外，古小平提到「宏福苑」項目還有劉嘉敏及李嘉豪參與處理，劉嘉敏沒有向委員會提供證人供詞，古小平解釋指，劉嘉敏日常工作均由他所指示，「佢落去我都同佢一齊，我清楚佢嘅工作」。

翻查資料，在獨立委員會舉行的首場聽證會中，代表委員會的資深大律師杜淦堃引述WhatsApp群組的訊息，當中一條訊息的發訊息者為時任ICU屋宇保養測量師劉嘉敏，「預告」將到場巡查，並且與Andy Sir（古小平）對棚網進行阻燃測試。

adblk8

而古小平早前作出的供詞亦提及20249月到宏福苑巡查後，曾口頭諮詢借調到ICU的屋宇署前高級屋宇測量師謝錦明，獲回覆以發泡膠封窗不是建築工程，對防火物料沒有要求，無法採取行動。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務