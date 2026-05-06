爆旋陀螺搶購熱引發排隊紛爭　男子疑「扮傾計」插隊　被踢爆後約打交

@threads ibssz_65 影片截圖

近期香港又再興起「爆旋陀螺」熱潮，不只各區都能看見大批陀螺好手齊叫「Go Shoot」，各玩具店亦出現強力陀螺搶購潮，卻也因此摩擦頻生。近日社交平台Threads流傳一段影片，一間玩具店在開售陀螺期間爆發激烈的口角衝突，一名黑衣男子不滿前方兩人涉嫌插隊，憤而高呼「有人插隊」，隨即與前方的間條衫男子及其友人爆發爭執。黑衣男強調，「我哋依家好x公平嫁，排得咁x辛苦」，而間條衫男子則語帶挑釁地回應，「買到未得囉，俾錢得唔得呀？」

及後兩人對鬧越演越烈、粗口橫飛，更發生少許肢體衝突，間條衫男子曾出手輕推黑衣男，而黑衣男則多次拍打臉部叫陣，「夠薑咪郁x我囉」；至於與間條衫男子同行的男子則隔開兩人並不時叫黑色衫男「收x」；店主騷動後亦介入調停，「大家都係買嘢啫，最緊要玩得開心」。隊伍繼續前進，惟三人爭執未有停止，其中間條衫男子一度稱自己是來買陀螺，「我哋一直都傾緊(爆旋陀螺)」，而黑衫男則指他們是「扮曬嘢」。

約出門口打交 有在場目擊者補充，事件起初是在開售前間條衫男子與身旁的友人聊天，疑試圖以「討論陀螺心得」掩飾插隊，當店主詢問誰人插隊，間條衫男子當時故作鎮定、不予理會，被黑衣男當眾踢爆後顯得惱羞成怒。目擊網友續指，間條衫男子一度「約黑色衫哥仔出門口打交」；然而當黑衣男步出店外應戰時，卻發現間條衫男子並未留在門口，而是早已與友人行走到數個舖位以外的位置，而黑衣男見狀斥責對方，並指「無得打交好失望」。

網友斥行為肉酸 影片引起網友迴響，有不少網友怒斥間條衫男子的行為，「男人老狗買隻玩具陀螺都要打尖真係肉酸」、「唔買嘢，打尖做乜」、「唔買就唔好排，避嫌都唔識」、「打尖仲要大大聲」；亦有人指店主未有妥善控制場面，「有人插隊都唔阻止一下，只掛住有錢收就可以，不知所謂」。