消委會｜買蛋白粉前要留意蛋白質來源　植物蛋白難吸收

消委會提醒消費者在購買蛋白粉前，應留意其主要成分，包括蛋白質的來源、添加劑等。(消委會)

消委會表示，蛋白粉也由健身人士的「補給品」逐漸走進市民大眾。消委會提醒消費者在購買蛋白粉前，應留意其主要成分，包括蛋白質的來源、添加劑等。

消委會指，市面上大部分蛋白粉的主要成分是乳清蛋白（whey protein）、豌豆蛋白、大豆蛋白等。是從牛奶或豆類中萃取成分，經處理後再加入不同的添加劑。

消委會：可參考DIAAS 評分比較蛋白質質量

消委會表示，蛋白粉內的蛋白質能否有效被身體消化和吸收，可以參考由聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization (FAO) ofthe United Nations）發表的 DIAAS 評分（Digestible Indispensable Amino Acid Score，可消化必需氨基酸評分），比較不同食物中的蛋白質質量（proteinquality）。