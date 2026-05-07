消委會｜買蛋白粉前要留意蛋白質來源　植物蛋白難吸收

消委會表示，蛋白粉也由健身人士的「補給品」逐漸走進市民大眾。消委會提醒消費者在購買蛋白粉前，應留意其主要成分，包括蛋白質的來源、添加劑等。
消委會指，市面上大部分蛋白粉的主要成分是乳清蛋白（whey protein）、豌豆蛋白、大豆蛋白等。是從牛奶或豆類中萃取成分，經處理後再加入不同的添加劑。
消委會：可參考DIAAS 評分比較蛋白質質量
消委會表示，蛋白粉內的蛋白質能否有效被身體消化和吸收，可以參考由聯合國糧食及農業組織（Food and Agriculture Organization (FAO) ofthe United Nations）發表的 DIAAS 評分（Digestible Indispensable Amino Acid Score，可消化必需氨基酸評分），比較不同食物中的蛋白質質量（proteinquality）。
植物蛋白評分普遍較低
DIAAS評分愈高，代表蛋白質品質愈好，該食物中的蛋白質愈容易被人體吸收和利用，並能提供較全面且符合身體需要的氨基酸。
DIAAS達100或以上表示該食品為高品質且完整的蛋白質，例如乳清蛋白、牛奶蛋白、雞胸肉等，能補充身體所必須的全部氨基酸。
相反，若DIAAS評分較低，例如杏仁、燕麥、小麥蛋白等，則代表單靠該食物未能為身體補充必須的全部氨基酸，因此不適合作為日常飲食中唯一的蛋白質來源。
消委會提及，植物蛋白的 DIAAS 評分普遍較低，一般較動物性蛋白更難被身體消化和吸收。但研究指攝取「混合不同的植物蛋白」，可補足不同來源所缺乏的氨基酸。
消委會：應保持均衡飲食
消委會提醒，如消費者考慮以蛋白粉產品作為營養補充劑，應留意產品包裝上標示的蛋白質來源及其DIAAS。同時，消費者亦不宜將蛋白粉作為唯一的蛋白質來源，應保持均衡飲食，從多元化的食物中攝取蛋白質，藉此獲得除蛋白質以外其他對身體有益的營養素。