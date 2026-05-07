狗隻進入食肆5.18起接受申請　料7月內實施

食環署預計於6月中旬批出首輪申請。為預留時間讓業界做好營運準備，食環署會於7月指定一日，由該日起容許狗隻進入獲批准食肆，具體日期會於稍後公布。在該日期前，任何人都不可攜狗隻進入食肆（導盲犬及工作犬除外）。

發言人表示，《2026年食物業（修訂）規例》將於明日（8日）正式生效，但食肆必須先提出申請，獲批准才可以讓狗隻進入。食環署下星期會舉行多場簡介會，向飲食業界介紹規管和申請安排，並將於5月18日開始接受食肆提交容許狗隻進入的申請。

首階段設有不多於1000個名額

食肆如欲申請容許狗隻進入，可在5月18日至6月8日期間，透過食環署專題網頁以電子方式提交申請。首階段設有不多於1000個名額，如申請數目多於1000，食環署會抽籤分配名額。基於安全考慮，食環署不會接受火鍋店和烤肉店（包括鐵板燒、韓式燒烤等）申請；食肆面積亦必須大於20平方米。除上述限制外，所有持有正式牌照的食肆均可申請讓狗隻進入。

食環署將於6月中旬通知成功申請者，並會派專責人員到成功申請的食肆向食肆負責人講解法例要求、牌照條件及其他循規安排。成功申請者須於指定期限內繳付140元以修改牌照，加入准許。食環署會於7月指定一日，由該日起容許狗隻進入獲批准食肆，日期會於稍後公布。在該日前，食環署亦會於專題網頁上載獲批准食肆的名單，以便市民搜尋和選擇。