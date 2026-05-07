機場三跑貪污案｜法庭頒令充公機管局前首席高級經理600萬元犯罪得益

一名機管局前首席高級經理，在一宗廉署案件中承認就香港國際機場三跑項目分判合約收賄約330萬元及清洗其他相關犯罪得益數百萬元，早前被判囚4年。區域法院法官葉佐文今日根據有關申請批出法令，充公該前首席高級經理共約600萬元，包括涉案的約330萬元賄款及其他犯罪得益。李永輝須於6個月內履行充公令的要求，否則可遭加刑47個月。

被告李永輝(51歲)，機管局前首席高級經理，早前承認兩項串謀使公職人員接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》；及6項「洗黑錢」罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》。他於今年3月24日在區域法院被判入獄4年。控方於判刑前根據《有組織及嚴重罪行條例》，向法庭申請充公李永輝的犯罪得益。