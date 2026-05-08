警搗洗黑錢集團拘15人　涉清洗逾1.4億元犯罪得益

西九龍刑事部留意到過去一年於區內的洗黑錢罪行有上升趨勢，透過深入調查及情報分析，過去幾個月鎖定一個洗黑錢集團。這個集團有4個骨幹成員，透過網上平台或社交媒體，招攬一些想搵快錢人士，遊說他們開立銀行戶口，報酬2,000至3,000元不等，其後他們將戶口以更高價錢售予其他犯罪集團用作洗黑錢。
探員於上周三(6日)見其中一名集團首腦，再次向這些傀儡戶口人士進行交收，警方見到時機成熟，於是展開連串拘捕行動。同日，西九龍重案組探員在大埔區找到集團主腦的車輛，並且埋伏，其間一名傀儡戶口持有人登車，在車內開設虛擬銀行戶口，兩人離開時隨即進行拘捕行動。警方其後在被捕人身上檢獲用以開立虛擬銀行戶口所用的電話，並在車內找出14部懷疑傀儡戶口電話。
由於車輛空間便利而且可以隨時轉移地點，集團成員會透過運用車輛到不同地方與傀儡戶口持有人進行交收，或者帶傀儡戶口持有人到不同的銀行開設戶口，當交收完成之後會不停用轉入1元以啟動戶口運作。
警方亦於前日(6日)及昨日(7日)在全港多處，拘捕集團另兩名骨幹成員，他們負責招攬傀儡戶口持有人，另11名曾被集團所招攬的傀儡戶口持有人。整個行動共拘捕15人，包括10男5女，年齡介乎25至58歲。部份人士有黑社會背景。
行動中，警方共檢獲超過4萬元犯罪得益、一隻價值超過20萬元的名貴手錶及一輛用以犯案的私家車。另外亦檢獲26部手提電話、銀行卡及銀行文件。調查所得，這個集團運作超過一年，透過50個個人及公司戶口清洗約1.4億元的犯罪得益，當中部份戶口涉及25宗不同類型詐騙案件，損失超過670萬港元。