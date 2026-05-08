警搗洗黑錢集團拘15人　涉清洗逾1.4億元犯罪得益

西九龍刑事部留意到過去一年於區內的洗黑錢罪行有上升趨勢，透過深入調查及情報分析，過去幾個月鎖定一個洗黑錢集團。這個集團有4個骨幹成員，透過網上平台或社交媒體，招攬一些想搵快錢人士，遊說他們開立銀行戶口，報酬2,000至3,000元不等，其後他們將戶口以更高價錢售予其他犯罪集團用作洗黑錢。

探員於上周三(6日)見其中一名集團首腦，再次向這些傀儡戶口人士進行交收，警方見到時機成熟，於是展開連串拘捕行動。同日，西九龍重案組探員在大埔區找到集團主腦的車輛，並且埋伏，其間一名傀儡戶口持有人登車，在車內開設虛擬銀行戶口，兩人離開時隨即進行拘捕行動。警方其後在被捕人身上檢獲用以開立虛擬銀行戶口所用的電話，並在車內找出14部懷疑傀儡戶口電話。