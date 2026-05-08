再涉於酒店食2000元霸王餐　澳洲籍律師還押至6.5再訊

一名澳洲籍律師在光顧酒樓及按摩店後未有付費，以及襲擊一名拍攝他的男子，昨日(7日) 被判罰款3,000元。他另涉於港島及尖沙咀多間餐廳食逾2000元「霸王餐」，案件今日(8日)於東區裁判法院首次提堂。裁判官鄭潤聰遂押後案件至6月5日，另拒絕被告的保釋申請，被告須還押候訊，將於5月15日作保釋覆核。

被告MONKIVITCH Samuel Anthony(50歲)，被控不付款而離去及刑事損壞等6罪，指他於4月24日、5月4日、5月5日，分別4度在中環「瓊天食堂」、太古廣場港島香格里拉大酒店7樓「CafeToo」、灣仔「一遊」，及尖沙咀九龍香格里拉酒店M層「Cafe Kool」，明知須為價值合共2,039港元的餐費及自助餐餐費付款，或明知被預期須為該等服務即場付款，而不誠實地從上述餐廳離去，並無如所須般或被預期般付款，意圖逃避支付應付的款項。