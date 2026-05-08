黑幫電騙集團扮財仔追數，警拘13男女揭電腦藏至少2000人資料。

警方經過情報分析及深入調查，發現一個由本地黑社會團夥操控的電話詐騙集團，並且於昨日(7日)展開拘捕行動，成功搗破該集團位於葵涌一個工廈單位的詐騙中心，及在全港各區拘捕了共13人，包括12男1女，年齡介乎21至49歲，當中包括集團骨幹成員。
該集團分工精密，由骨幹成員營運詐騙中心，並由專門人員負責打電話，亦有成員專門負責招攬工作，包括招攬傀儡提供銀行帳戶及電話卡。而在拘捕過程中，部分被捕人士嘗試丟棄和破壞手提電話以消滅證據，他們涉嫌「串謀詐騙」、「妨礙司法公正」及「洗黑錢」等罪名被扣留調查中。行動中，警方檢獲40多部平板電腦、手提電話、多張電話卡及數萬元現金。檢獲的電腦證物中藏有至少2,000名人士的個人資料。
涉及至少20案件 騙款逾100萬
警方表示，集團成員首先隨機或非法取得受害人資料，然後假扮財務公司職員致電受害人追數，要求受害人將欠款轉賬至指定的銀行戶口。過程中他們能夠講出受害人姓名、身分證號碼、地址等個人資料，甚至是債務的明細。一旦受害人轉帳，騙徒會用手續費等藉口，甚至恐嚇手段要求受害人再交錢，直至受害人察覺被騙。該集團涉及今年2月至4月至少20宗案件，騙款超過100萬元。調查仍在進行當中，相信該集團涉及更多案件。