食肆准入狗隻申請 5.18 開跑，首階段限千名額，業界憂營運成本與培訓難度。(蘇文傑攝)

政府將於本月18日開始接受食肆申請准許狗隻進入，預計最快7月正式實行。首階段試驗計劃設有1,000個名額，若申請超額將以抽籤決定。食環署今日(11日)於荔枝角政府合署舉行首場業界簡介會，詳述規管框架及申請安排，吸引了大批飲食業者參加。愛護動物協會、商場管理協會及保險界代表亦有出席，就新措施下的狗隻應對、商場配套及保險相關事宜進行講解。 食環署：傷人須兩日內呈報 食環署高級總監葉國祥表示，措施實施初期將設有一個月適應期，署方會編制參考指引，內容涵蓋攜帶狗隻數量上限及劃分「狗隻友善專區」等安排。持牌人可自訂開放的日子及時段，但必須在入口顯眼處張貼統一的「准許狗隻進入」標示，即使當日不開放予狗隻亦不能取下標示。

葉國祥強調，即使狗隻置於寵物袋或推車內，顧客仍須全程牽引。若發生狗隻傷人事故，持牌人必須在兩工作天內向署方呈報。此外，監管機制嚴厲，若食肆一年內累積收到三封警告信，其許可將被撤銷且一年內不得重新申請；嚴重違規者更可能面臨罰款或監禁。 對於業界關注的清潔及牽引責任，食環署副署長姚繼卓澄清，狗主與食肆均須承擔法律責任。若經營者目擊違規行為卻不予勸喻或採取措施，亦須問責。若顧客不合作，經營者有權邀請其離開。

業界憂清潔及員工培訓 不少基層食肆對計劃表示興趣。於沙田經營茶餐廳的姚小姐指出，其地舖有逾千呎，空間足夠劃分「寵物專區」，店舖過去因帶狗入店引發的投訴，認為新例能提供清晰指引。但她同時擔憂實際執行難度，包括清理排泄物責任及安裝固定附著物的成本；加上茶餐廳員工流動性大，確保所有員工接受足夠的專業培訓，如應對動物行為及衞生守則將是一大挑戰。 經營咖啡店的Samuel則對商機持樂觀態度，計劃挑選旗下位於大埔及科學園的分店提交申請。他認為，成為寵物友善食肆有助開拓新客源並帶動生意。然而，他也提到，針對政府要求的統一標示、清潔標準及硬件設施改動，公司仍需詳細評估相關改動所帶來的營運成本。