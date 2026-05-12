狗隻准入食肆7月實施 5.18接受申請牌照 食店禁「明爐」上菜 食環署：狗隻須全程牽引 業界料助開拓客源 憂共融執行難

預計最快7月，狗主便可帶同愛犬進入持有相關牌照的食肆共享快樂時光，而政府將於本月18日起接受食肆提交申請容許狗隻進入牌照，首階段名額上限1,000個。食環署昨舉行首場業界簡介會，向飲食業界介紹相關規管及申請安排，解釋更多申請條件及執行細節，如獲批食肆不得提供「明爐」食品，但可用蠟燭將茶壺保溫等，並將會設有一個月適應期。有業界料，申請牌照可助開拓客源及整體生意額，但實際營運仍存有顧慮。

容許狗隻進入食肆牌照下周一起(18日)接受首階段申請，首階段設1,000個名額，若申請數目超過限額，署方將以抽籤方式分配名額。首場業界簡介會昨在荔枝角政府合署舉行，吸引逾百名業界人士出席，食環署在會上講解規管框架及具體條件。除署方代表外，愛護動物協會、商場管理協會及保險業聯會亦派員到場，講解新措施下的狗隻應對、商場配套及保險相關事宜。 狗隻傷人須兩日內呈報 食環署署長吳文傑表示，署方預計6月中批出申請，會選定7月某一日正式生效，首月會是適應期，每日會派員巡查；希望用「小步走」方式，穩步推展該項措施，期望在首階段落實後半年接受下一階段申請。他提醒，若食肆一年內累積3封警告信，准許將被撤銷且一年內禁延申請，嚴重違規者更面臨罰款或監禁。

食環署高級總監(法例檢討)葉國祥補充，持牌人須在入口張貼標示，並可自訂狗隻友善區或時段。法例規定狗隻即使在袋或車內，顧客仍須全程牽引；若發生傷人事故，持牌人須於兩個工作天內呈報署方。食肆可因應實際情況制定內部安排，食環署亦會編制參考指引。食肆可自行決定開放狗隻進入的日子與時間，惟不論當日是否容許狗隻進入，必須在主要入口的顯眼位置張貼「准許狗隻進入」標示。獲批食肆不得提供明爐魚、羊腩煲或其他須用「gas爐」烹煮的食品，但可用蠟燭將茶壼保溫。

關注罰款責任誰屬 會上有食肆代表關注如狗主脫開狗帶或拒絕清理排洩物，罰款責任誰屬。食環署副署長(環境衞生)姚繼卓澄清，狗主與食肆均須承擔法律責任。若經營者目擊違規行為卻不予勸喻或採取措施，亦須問責。若顧客不合作，經營者有權邀請其離開。

｛容許狗隻進入食肆問與答｝ Q：食客可否抱狗坐？ A：沒有限制，但不建議，狗隻有機會上枱。 Q：發生狗隻傷人意外應如何處理？ A：報警，持牌人須2個工作天內向食環署呈報 Q：食客可請餐廳代存寵物蛋糕嗎？ A：無硬性限制，但基於衛生及避免人畜食物混淆，不建議 Q：食環署會單憑市民提供的相片進行檢控嗎？ A：相片為證據一部分，巡查時有發現會即場執法；若只有文字描述，人員未必採取執管，但會提醒食肆

茶餐廳對實際營運仍存顧慮 隨著政府公布准許狗隻進入食肆的試驗計劃，不少食肆表示有意參與。經營茶餐廳的姚小姐表示，正考慮申請相關牌照，其經營的茶餐廳為地舖，面積約1,000平方呎，具備足夠空間劃分「寵物專區」。她提到，過去曾因客人帶狗入店引起投訴，認為新法例能提供清晰指引，方便食客。不過，她承認對實際營運仍存顧慮，如維持店內清理狗糞便責任、狗隻共融問題等，加上茶餐廳員工並非全是長工，流動性較高，要確保所有員工都能接受足夠的專業培訓，應對動物行為、遵守新衛生守則等，執行上存一定難度。

咖啡店料有助開拓客源 經營咖啡店的李先生就表示，參與簡介會後，對政策細節有更深入了解，並透露計劃為旗下部分分店申請相關許可。他對新政策帶來的商機感樂觀，認為申請成為寵物友善食肆將有助於開拓客源，對整體生意額應有幫助。 李先生指，其公司的咖啡店分布於地舖及商場，目前正考慮挑選個別位於大埔及尖沙咀分店申請牌照。他指出，現時餐廳外牆一早有提供固定的鈎予狗主人，如成功申請牌照，會考慮在店內加置固定物；會針對張貼統一標誌、清潔問題以及固定附著物等情況，再與公司商討是否需改動、公司能否應付改動所帶來成本。