研究每周總時數相同間歇訓練 港大︰一次或三次減脂成效相若

多做運動身體好，但現代人生活繁忙，難抽空每日伸展筋骨。港大醫學院有研究發現，在總運動時間相同的情況下，每周做一次間歇快步運動，已可顯著減少中央肥胖人士的身體脂肪，並提升心肺功能，效果與現行建議的每周三次間歇訓練相若。研究結果可為時間有限的都市人提供多一個選擇，相關研究已發表於國際期刊《自然通訊》。 肥胖屬常見慢性疾病，尤其是脂肪集中於腹部的中央型肥胖，不僅會影響外觀，更增加心血管疾病、代謝失調及死亡風險。間歇訓練相較傳統的持續中等強度運動，能更有效省時地減少全身及內臟脂肪。而間歇訓練是指交替進行高強度與低強度的動態恢復運動。

標準運動指引常倡每周做3次間歇訓練 香港大學李嘉誠醫學院公共衛生學院研究團隊指，現時的標準運動指引通常建議每周進行3次間歇訓練，對於時間有限和缺乏運動空間的人實在難以實踐。過往有研究發現，將每周運動量集中於一至兩天進行的「周末戰士」運動模式具有正面效果，但其應用於間歇訓練的成效一直缺乏科學佐證。 團隊於2021年9月至2024年9月期間，招募315名18歲或以上、屬超重且有中央肥胖問題的華人參與研究，並隨機分為三組，包括每周一次間歇訓練組、每周三次組，以及對照組。對照組每兩周接受一次2.5小時的健康教育，而兩個訓練組則每周完成共75分鐘的間歇運動，參加者可選擇一次完成或分3次進行。

為未能規律運動的人增替代選擇 研究為期4個月，於干預前、干預後第16周及第32周作評估，透過雙能量X光吸收儀量度參與者的體脂變化。結果顯示，到第16周時，無論每周一次或三次訓練組，均在全身脂肪量、體脂率及腰圍等指標上出現相近幅度的改善，且兩組的心肺功能亦明顯優於對照組。 港大醫學院公共衛生學院運動學分部主任兼教授蕭明輝表示，研究證實每周一次間歇訓練亦可達到與高頻訓練相若的效益，為未能規律運動的人士提供具科學根據的替代方案。