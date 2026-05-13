警隊「奮進行動」30年傳承　擂台父子檔助邊緣青年回正軌

吳家豪（右）認為兒時參與拳擊班的經歷練就了他的意志。(《警聲》提供)

1996年警隊成立「奮進行動」計劃，由現役及退休警務人員擔任義工，透過提供不同種類的運動培訓助受警司警誡的邊緣青年，重新建立正確價值觀。最新一期《警聲》報道，當年才11歲的現任警察學院體能教官吳家豪，與警察爸爸的「親子時間」就是被帶往擂台跟邊緣青年一起揮汗打拳，也鍛鍊出意志，跟隨父親步伐加入警隊，成為「擂台父子兵」打出「逆襲人生」，以生命影響生命，引導邊緣青年重回正軌。

「拳擊超累人！」吳家豪笑說當年爸爸公務忙，為兼顧親子時間，乾脆帶他一起去義教「奮進行動」的拳擊班。「很慶幸當年跟着爸爸，和那班年輕人一起受訓﹑流汗，不僅練就我的意志，更讓我決定跟隨爸爸的腳步加入警隊！」

警爸為「奮進行動」開國功臣

吳家豪口中的拳擊班，是今年滿30周年的「奮進行動」所舉辦的義教青年活動之一，其父親、退休督察吳捷斌正是開國功臣。

吳爸爸表示：「1996年，警隊想用運動幫助曾受警司警誡的年輕人走回正軌，計劃初名為『突破行動』。負責活動的同事，知道我懂打拳，所以捉我一起去當義工。我認為活動很有意義，便一口答應，亦特意帶同家豪參加。活動反應超好，後來還加入了欖球、跳舞等項目，最後改名為『奮進行動』。」