警隊「奮進行動」30年傳承　擂台父子檔助邊緣青年回正軌

1996年警隊成立「奮進行動」計劃，由現役及退休警務人員擔任義工，透過提供不同種類的運動培訓助受警司警誡的邊緣青年，重新建立正確價值觀。最新一期《警聲》報道，當年才11歲的現任警察學院體能教官吳家豪，與警察爸爸的「親子時間」就是被帶往擂台跟邊緣青年一起揮汗打拳，也鍛鍊出意志，跟隨父親步伐加入警隊，成為「擂台父子兵」打出「逆襲人生」，以生命影響生命，引導邊緣青年重回正軌。
「拳擊超累人！」吳家豪笑說當年爸爸公務忙，為兼顧親子時間，乾脆帶他一起去義教「奮進行動」的拳擊班。「很慶幸當年跟着爸爸，和那班年輕人一起受訓﹑流汗，不僅練就我的意志，更讓我決定跟隨爸爸的腳步加入警隊！」
警爸為「奮進行動」開國功臣
吳家豪口中的拳擊班，是今年滿30周年的「奮進行動」所舉辦的義教青年活動之一，其父親、退休督察吳捷斌正是開國功臣。
吳爸爸表示：「1996年，警隊想用運動幫助曾受警司警誡的年輕人走回正軌，計劃初名為『突破行動』。負責活動的同事，知道我懂打拳，所以捉我一起去當義工。我認為活動很有意義，便一口答應，亦特意帶同家豪參加。活動反應超好，後來還加入了欖球、跳舞等項目，最後改名為『奮進行動』。」
當年擂台邊的小男孩，後來當過機場特警，更勇奪世警會拳擊銀牌，如今家豪接過爸爸的拳套，同樣成為義務拳擊導師，父子倆成「最佳拍檔」。家豪常鼓勵學員「打拳如人生，步伐節奏一有錯失，難免要吃對手拳頭，但只要及時調整，一樣可以逆襲打出KO。」。30年來，父子倆看着無數迷惘少年在擂台上找回自信，把他們本在街頭惹事的衝動化為人生動力。不少學員後來更加入紀律部隊或成為社工，去幫助下一個迷途知返的孩子。
《警聲》表示，這對父子兵的擂台歲月，是警隊「心繫社會」縮影。除日常警務工作外，公餘化身「人生導師」，用生命影響生命。以揮拳的力量與陪伴的感染引導青年找回自我價值，帶領他們重回正軌，成為社會的正面力量。