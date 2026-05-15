女教師稱聽自殺講座後驚恐偷迪士尼3500元貨品　裁罪名不成立

一名女老師稱聽自殺講座後驚恐，到迪士尼散心時在商店內偷取逾3,500元商品，她早前否認盜竊罪，案件今日(6日)在西九龍法院裁決。裁判官黃士翔相信女老師可能受抑鬱症影響專注力，沒為意自己的行為，基於疑點利益歸於被告，裁定盜竊罪不成立，並下令將涉案物品歸還迪士尼。 被告吳泳儀(46歲) ，報稱任職小學老師，被控一項盜竊罪，指她於2025年3月21日，在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊一個購物袋、三個鎖匙扣、兩個透明塑膠套、一條徽章帶、一個腰包、一個卡片套、一個黑色袋、兩頂帽、一個環保袋、一件衫、一件衞衣及一個斜孭袋，總值3,553港元。

處理學生企跳後確診抑鬱症 被告在與警方的會面錄影時稱，當日在學校聽了一個關於師生自殺議題的講座，她聽後感到「好驚」，當日下午即約見臨床心理學家，但見時間尚早，故先去迪士尼散心，在店內看中物品想買，但怕塞車遲到就走出店舖，稱以為自己已付款。她又稱之前在校處理學生企跳事件，事後確診抑鬱症，每日早晚要服鎮靜劑，持續有輕生念頭，並在會面中哭稱想繼續做老師，每日失眠擔心失去工作。 正常對答不代表不受病情影響 黃官裁決時表示，接受被告方的專家證供，相信被告服藥後未能完全控制病情，加上受藥物副作用影響，被告當日收到很大打擊，壓力很大，即使被告在學校可以正常教書，受查時亦能正常對答，也不代表不受抑鬱症影響，正如她在進行錄影會面時有哭泣。被告在會面中也沒承認盜竊，只說物品不屬於她。

黃官又認為，樂園保安稱被告曾左望右望，並不能肯定被告是望職員，亦不接納被告用外套遮蓋貨品的說法。就被告疑在廁所搣走貨物價錢牌，黃官指無證據所有貨物都有價錢牌，保安也只是道聽途說，不能肯定垃圾桶內找到的價錢牌屬於涉案貨品。 案件編號：WKCC 4093/2025