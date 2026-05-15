宏福苑聽證會｜O記稱有黑社會滲透維修工程　倡專門刑事法例打擊圍標

有組織罪案及三合會調查科警司林啟初(圖)向大埔宏福苑火災獨立委員會提交證人供詞，指圍標涉及多方持份者勾結(資料圖片/林俊源攝)

由於三合會罪犯可能滲透樓宇維修工程，警方2013年成立由俗稱O記的「有組織罪案及三合會調查科」總警司主持的跨部門工作小組，推行「復安居」計劃，打擊樓宇維修罪案。警方設有24小時熱線供市民查詢或舉報，自計劃開展至今年1月底，熱線共接獲345宗查詢，4宗懷疑圍標個案轉介予競委會及廉署。

警方向大埔宏福苑火災獨立委員會提交證人供詞，指圍標涉及多方持份者勾結。有情報顯示，少數黑社會經營顧問和承建商滲透樓宇維修工程。供詞提到，目前執法較為被動，依賴市民舉報和情報分析，未來應採取更主動篩選手段來應對隱蔽的圍標活動。

負責計劃的有組織罪案及三合會調查科警司林啟初在書面供詞說，維修工程缺乏行業標準和價格參考，業主缺乏專業知識，容易出現「天價維修」，業主亦高度依賴顧問專業意見，顧問和承建商或存在勾結、貪污甚至「潛規則」。林啟初建議「復安居」計劃下不同部門應加強資訊交流，包括資助工程標書資料、樓宇管理維修的投訴，以及工程重複申請延期的情況，當中可能涉及投標爭議。他又說，現時違反競爭行為屬民事性質，罰款可能無法抵銷違規行為帶來的潛在巨額利益，建議制定專門的刑事法例，由指定機構執法，清楚確立不同持分者法定責任。

廉署：證人憂被報復及刑事檢控門檻高 維修貪污檢控難

廉署向大埔宏福苑火災獨立委員會提交報告承認，大廈維修貪污調查及檢控困難，有關行為隱蔽、常以現金交易、中間人安排，業主或承建商基層員工等證人因擔心被黑社會報復，往往不願挺身而出。由於刑事檢控門檻高，當證據不足便無法檢控。

廉政公署指出，每年接獲與樓宇管理及維修有關投訴佔投訴總數25%。2023至2025年期間，廉署收到239宗涉及樓宇維修的投訴，就其中220宗展開調查，拘捕了137人，不過除了2023年有24名被捕人士被檢控，其後兩年均無人被控。