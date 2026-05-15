宏福苑聽證會｜O記稱有黑社會滲透維修工程　倡專門刑事法例打擊圍標

警方向大埔宏福苑火災獨立委員會提交證人供詞，指圍標涉及多方持份者勾結。有情報顯示，少數黑社會經營顧問和承建商滲透樓宇維修工程。供詞提到，目前執法較為被動，依賴市民舉報和情報分析，未來應採取更主動篩選手段來應對隱蔽的圍標活動。
由於三合會罪犯可能滲透樓宇維修工程，警方2013年成立由俗稱O記的「有組織罪案及三合會調查科」總警司主持的跨部門工作小組，推行「復安居」計劃，打擊樓宇維修罪案。警方設有24小時熱線供市民查詢或舉報，自計劃開展至今年1月底，熱線共接獲345宗查詢，4宗懷疑圍標個案轉介予競委會及廉署。
負責計劃的有組織罪案及三合會調查科警司林啟初在書面供詞說，維修工程缺乏行業標準和價格參考，業主缺乏專業知識，容易出現「天價維修」，業主亦高度依賴顧問專業意見，顧問和承建商或存在勾結、貪污甚至「潛規則」。林啟初建議「復安居」計劃下不同部門應加強資訊交流，包括資助工程標書資料、樓宇管理維修的投訴，以及工程重複申請延期的情況，當中可能涉及投標爭議。他又說，現時違反競爭行為屬民事性質，罰款可能無法抵銷違規行為帶來的潛在巨額利益，建議制定專門的刑事法例，由指定機構執法，清楚確立不同持分者法定責任。
廉署：證人憂被報復及刑事檢控門檻高 維修貪污檢控難
廉署向大埔宏福苑火災獨立委員會提交報告承認，大廈維修貪污調查及檢控困難，有關行為隱蔽、常以現金交易、中間人安排，業主或承建商基層員工等證人因擔心被黑社會報復，往往不願挺身而出。由於刑事檢控門檻高，當證據不足便無法檢控。
廉政公署指出，每年接獲與樓宇管理及維修有關投訴佔投訴總數25%。2023至2025年期間，廉署收到239宗涉及樓宇維修的投訴，就其中220宗展開調查，拘捕了137人，不過除了2023年有24名被捕人士被檢控，其後兩年均無人被控。
廉署報告指出，樓宇維修已形成為一個龐大和利潤豐厚的市場，但存在結構性問題，業主缺乏足夠專業知識監督，令不法份子滲透市場，有組織的犯罪集團利用行賄、圍標、欺詐、黑社會等手段從中取得利益，造成不公平競爭環境，導致很多有誠信專業人士退出維修市場，形成惡性循環。報告提及2013年一宗維修貪污投訴，有工程承辦商以2.62億港元取得大維修合約，有中間人透露，物管理公司員工、大廈業委會成員、工程顧問，從中獲取工程總額17.5%的回扣，即約4600萬元。廉署表示將三管齊下，包括提高公眾對圍標的意識；將相關貪污行為定為高風險犯罪活動；及提早介入調查懷疑圍標個案。