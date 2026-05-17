容許狗隻進入食肆明起接受申請 首階段名額1000個

首輪申請預計於6月中旬批出。為讓業界有充足時間做好營運準備，食環署將於七月指定日期起，容許狗隻進入獲批准的食肆，具體日期會於稍後公布。在該日期前，任何人都不可攜狗隻進入食肆(導盲犬及工作犬除外)。基於安全考慮，食環署不會接受火鍋店和烤肉店申請；食肆面積亦必須大於20平方米。除上述限制外，所有持有正式牌照的食肆均可申請讓狗隻進入。

署方將於本月28日舉辦第四場業界簡介會，未能親身出席的食肆經營者及其他有興趣人士，亦可於簡介會當日下午2時30分至5時，透過食環署Facebook專頁即場收看直播。簡介會片段稍後亦會上載至食環署專題網頁。署方表示，有關容許狗隻進入獲批准食肆的牌照條件和常見問答等資訊已上載至食環署專題網頁，食環署稍後亦會公布「良好作業及行為指引」，供食肆經營者和公眾參考。食環署已設立兩條申請熱線(2867 5912或2867 2836)，業界如對申請事宜有任何疑問，可於星期一至五，上午9時至下午5時致電查詢。