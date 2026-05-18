公務員可獲獎勵2.7萬旅行 民建聯倡改派消費劵 楊何蓓茵：意義不同

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（18日）舉行會議，討論多項公務員嘉獎計劃。目前政府有「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」，表揚服務滿20年、表現持續優良的本地非首長級公務員。獲獎者可獲一次性實報實銷的旅遊津貼，每位約有2.7萬港元。民建聯議員葉傲冬指，符合計劃資格的公務員多，但獲獎人士少，他關注該計劃是殖民地時期留下來的政策，詢問在不增加政府財政負擔情況下，調整計劃內容，指港人其實「一年去幾次旅行」，可考慮改變形式，派現金或消費劵鼓勵他們留港消費。

公務員事務局局長楊何蓓茵回應，「長期優良服務旅行獎勵計劃」在2026至2027財政年度的獎勵名額約1400個、獎勵金額為每位27,250元，服務年期合資格人士約是得獎人數的27倍，得獎人需長年期維持非常優良表現。她指得獎形式是根據當局和公會非正式收集意見，普遍仍認為更歡迎用以旅行作為獎勵，「這是實報實銷，不可只袋獎金，雖然他們平時都會去旅行，但意義是不同。」她稱隨着時間變遷，可考慮不同形式發放。

議員倡對接國家獎勵機制

另外，工聯會議員林偉江問會否考慮將公務員獎勵評核，與國家勞動模範中國家先進工作者的機制對接，令公務員除在香港有肯定外，在國家亦有榮耀肯定。楊何蓓茵指，若有機會很樂意參加國家勞動模範榮譽計劃，但仍要視乎安排如公務員是否合資格等。