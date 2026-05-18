理大暴動案4男認罪還押6.8判刑 有被告求情曾困緬甸園區受虐

2019年11月香港理工大學衝突事件，4名男子事隔逾4年半後再次被捕及被控以暴動罪，他們今日（18日）在區域法院認罪。辯方求情指事實上事發至今已過6年，對被告有一定影響，希望法庭量刑時考慮，各被告分別在此期間參與大埔宏福苑救援，亦有人被騙至緬甸詐騙園區受虐，因而患上創傷後遺症。法官李俊文指需時考慮，案件押後至6月8日判刑，期間各被告須還押。

4名被告分別為張頌堯（現年24歲，學生）、張展銘（現年29歲，無業）、陳俊僖（現年22歲，地盤工）及陳沅銘（現年33歲，前中學教師），他們同被控一項暴動罪，涉於2019年11月14日至20日期間，在理工大學一帶連同其他人參與暴動。另一名被告黎駿杰（被起訴時24歲，學生）被控暴動及刑事毀壞罪，他自2024年10月起缺席聆訊，遭法庭發出拘捕令。