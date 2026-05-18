理大暴動案4男認罪還押6.8判刑 有被告求情曾困緬甸園區受虐

2019年11月香港理工大學衝突事件，4名男子事隔逾4年半後再次被捕及被控以暴動罪，他們今日（18日）在區域法院認罪。辯方求情指事實上事發至今已過6年，對被告有一定影響，希望法庭量刑時考慮，各被告分別在此期間參與大埔宏福苑救援，亦有人被騙至緬甸詐騙園區受虐，因而患上創傷後遺症。法官李俊文指需時考慮，案件押後至6月8日判刑，期間各被告須還押。
4名被告分別為張頌堯（現年24歲，學生）、張展銘（現年29歲，無業）、陳俊僖（現年22歲，地盤工）及陳沅銘（現年33歲，前中學教師），他們同被控一項暴動罪，涉於2019年11月14日至20日期間，在理工大學一帶連同其他人參與暴動。另一名被告黎駿杰（被起訴時24歲，學生）被控暴動及刑事毀壞罪，他自2024年10月起缺席聆訊，遭法庭發出拘捕令。
閉路電視拍到各被告行為
案情指，閉路電視片段拍攝到各被告行為，張頌堯曾用水馬堵塞連接行人天橋附近的樓梯，張展銘和陳俊僖進入3間實驗室取出可用作盛載化學品的瓶裝容器，陳腰間有一把鐵鎚，警方在一枚汽油彈膠紙上發現其左手食指指紋；陳沅銘被拍到在理大建築物內四處走動，拿走一些大水壺、2個瓶子。4名被告於11月19日在理大附近或走出理大時被捕，至2024年6月26日再被捕，警誡下均保持緘默。
有被告求情曾助宏福苑賑災
代表張頌堯的辯方指，他被捕後「踢保」，外國讀書返港後再次被捕，他獲一名神父撰寫求情信，並與神父一同拍YouTube影片，警戒他人不要犯罪。辯方代表張展銘求情時則指，張曾在宏福苑大火後賑災中擔任義工。代表陳俊僖的辯方則力陳只證明他接觸該膠紙，不能進一步推斷有份製造汽油彈。
辯方另呈上片段，證明陳沅銘曾赴泰國，及後被騙到緬甸園區受虐，其家人支付贖金後，於2022年獲釋回港，並因此患上創傷後遺症，又指「園區同監獄都有共通點」，辯方又提到他另因販毒案被判囚18年5個月，正在服刑當中，加上本案，相信將面臨長時間監禁。
案件編號：DCCC868/2024