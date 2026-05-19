打工仔壓力大!! 八成過去一個月曾焦慮或過勞 七成人憂被標籤拒求助

港人職場壓力沉重。有保險公司調查顯示打工仔在職快樂指數平均僅約65分，近八成過去一個月曾感到焦慮或過度疲勞，主因包括工作量大、工時長和難以平衡工作與生活等；有兩成人曾因情緒困擾請病假，惟部分人憂慮被標籤或醫療費用高昂而拒絕求助。有專家認為，打工仔不願透露受情緒困擾情況普遍，原因包括擔心職場避忌、求醫費用貴或輪候時間長等，希望政府和企業能正視問題，改變社會刻板印象與看法。 友邦香港年初進行「港人職場健康調查」，透過網上問卷訪問804名成年人，受訪者整體在職快樂指數在100分滿分中，平均僅得約65分，其中職位較低者快樂指數相對更低。調查發現，近八成受訪者過去一個月，曾出現焦慮、過度疲勞或工作動力顯著下降的情況，當中逾一成更指出，每月有超過10個工作日飽受相關情緒困擾。受訪者普遍指出，「工作量大及工時過長」與「難以平衡工作與生活」，是導致疲倦或抑鬱的主因。

精神健康問題亦直接影響日常工作，約兩成受訪者過去一年曾因心理或精神健康問題請病假，然而當中約七成人因擔心被外界標籤，而拒絕向身邊人求助，亦有近半數人不清楚如何尋求專業支援。同時，有約三成半受訪者認為心理輔導或諮詢費用高昂，並曾因此延遲或避免接受相關服務；近七成人認為公司的醫療保險或員工福利，應一併涵蓋心理治療或心理諮詢。 打工仔精神健康情況 ★近50%出現心理或精神健康問題時，不清楚如何尋求專業支援

★近80%過去一個月曾出現情緒耗竭

★逾30%曾在網上搜尋精神健康資訊或支援 ★約35%認為心理輔導或諮詢費用貴，曾延遲或避免接受服務

輕症時不求診憂病情趨嚴重 資深人力資源顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍接受本報查詢時指，香港社會壓力巨大，打工仔不願透露心理困擾情況普遍，分析指情緒病與思覺失調同屬精神科，打工仔普遍擔心上司或同事得知後會感避忌，「甚至唔想我喺度返工。」她直言，打工仔如在輕症時不求診，病情只會愈趨嚴重，對個人、身邊人甚至社會都不是好事。周綺萍又說，醫療費用不菲是不欲求醫的另一大主因，認為收入不高的打工仔難以負擔每節動輒以千元計的私家精神科醫療費，如轉向公立醫院則面臨漫長的輪候時間，加上普遍醫療保險都不涵蓋精神科，令不少員工卻步。

周綺萍認為，不論是政府或企業，都應該在宣傳和鼓勵病人及早求醫方面多下功夫，從而改變社會的刻板印象與看法，而公司也應抱持較開放的態度，使員工了解可跟公司傾談和求助。 「Z世代」兩成曾因不適應團隊文化離職 此外，科技發達也變相拉長工作時間，近八成受訪者坦言放工後仍須處理工作訊息，半數人更因「已讀不回」或延遲回覆而感壓力。生活習慣方面，雖然有逾七成半人認同吃早餐有助提升工作精神，但僅六成人能在每個工作日吃早餐，近兩成人甚至偶爾或幾乎不吃。午餐方面，四成人通常選擇獨自進食，當中近四成人認為這有助「充電」和調整狀態。

調查同時反映年輕一代重視職場文化，逾半數受訪者曾因感到與團隊文化格格不入考慮離職，在18至24歲的「Z世代」當中，更有兩成人曾因此付諸實行。周綺萍指出，年輕一代比較著重個人感受和風格等、普遍經濟壓力較小，當與同事「唔啱傾、唔啱玩」甚至未能融入圈子，便很容易萌生去意。她指，現時有企業會為工作不愉快的員工安排轉換崗位，或由資深員工帶領，希望提供支援減少其孤立無援的感覺。此外，她指本港不少企業已逐步推行家庭友善措施，如容許彈性上班，或在辦公室舉辦瑜伽、冥想等課程及提供更多款式零食等，期望能協助員工平衡生活，營造更愉快工作環境。