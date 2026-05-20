「一劏三」單位9項改動花15萬 4單位獲認證成簡樸房

《簡樸房條例》已於3月1日生效，同時展開為期12個月的登記期，業主完成登記後，可獲36個月寬限期整改單位。房屋局表示，截至本月15日，共接獲近1.1萬個分間單位登記申請，至今有4個單位已獲認證。政府在九龍城選取兩個不符標準的劏房單位，改裝成符合簡樸房標準的單位，並以樣辦房形式展示，供其他業主參考。以一個面積400方呎的「一劏三」單位為例，由於其中一間劏房面積不符法例要求，連帶另一間劏房一併改動，整個單位所涉費用約15萬元。

房屋局透露，現存11萬個分間單位中，約七成初步符合簡樸房標準；餘下未符標準的分間單位中，約七成只須作少量改動。房屋局選取九龍城重建計劃內、分別位於衙前塱道和啟德道的兩個劏房單位，改裝成符合最低標準的簡樸房，並以樣辦房形式展示。 其中一個位於啟德道、單位總面積為400方呎，被分間成3個單位；其中一個分間單位僅7.1平方米(76方呎)，不符《條例》規定的最少8平方米面積要求。此外，3個分間單位的消防安全亦未符標準；當中一個未設獨立廁所；兩個分間單位的「黑廁」亦不合通風要求等，共涉9項改動；根據房屋局所列的改動工程費用估算，平均每個分間單位約花費5.1萬元，即總整改費約為15萬元。

至於另一個位於衙前塱道的樣辦房，原本是一個270呎的「一劏二」單位，單位的消防設施未符標準、「黑廁」未設永久通風設施，屬只須稍作整改便符合標準的單位，平均每個分間單位的整改費用約2.5萬元，即總花費約5萬元。

坊間近20裝修公司提供一條龍服務 房屋局副局長戴尚誠表示，由於局方估算的改動費用屬平均數，相信「幾穩妥」；又指曾諮詢坊間不同公司和相關聯會，亦得知現時約有20間裝修公司提供一條龍服務，「收費有平有貴」。對於會否考慮設立認證名單，戴尚誠稱沒有打算，留待業主在市場內尋找合適公司；又指以啟德道的單位為例，是其中兩個分間單位需作較大改動，「好少全部不符」，相信坊間的單位情況亦一樣。 政府估計7萬個多單位初步符合簡樸房標準，至今約1.1萬個單位登記，戴尚誠形容進度「非常好」。認證方面，至今有4個分間單位已獲認證成為簡樸房，有新入場的投資者，亦有由現有劏房改裝而成。戴尚誠指，首年的主要工作是業主登記，相信未來認證數字會陸續上升。他表示，將安排不同團隊，包括業主團體和議員參觀樣辦房。

義華大廈約40戶未遷出 位於長沙灣的義華大廈，因業主收回大廈作整改，住戶被迫遷。房屋局首席助理秘書長(特別職務)陳銘焜稱，已接觸所有住戶，110戶陸續遷出，餘下40戶要考慮下一步去向。協助租戶的區域服務隊會作「預防式洗樓」，留意是否有業主購買物業執整。