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出版：2026-May-29 16:17
更新：2026-May-29 16:17

海關搗跨國航空私煙集團　檢逾3800萬元私煙拘61人

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海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威及海關機場科航空旅客課航空旅客第一組署理高級督察許嘉晞。(香港海關直播截圖)

海關稅收罪案調查科稅收調查第二組指揮官蔡俊威及海關機場科航空旅客課航空旅客第一組署理高級督察許嘉晞。(香港海關直播截圖)

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海關於過去一個月(417日至517)展開打擊航空旅客走私香煙入境行動，搗破一個跨國犯罪集團，檢獲共840萬支未完稅香煙，總值約3,824萬元，應課稅2,800萬元，拘捕61名涉案人士。所有被捕人均非本地人，包括入境旅客、有負責搬運及管理私煙倉，他們已全被落案起訴，當中53人更經裁判法院判刑，監禁1個月至12個月不等，其餘則還押候查。

上月17日，海關拘捕9名入境旅客，他們年齡介乎2556歲，由東南亞地區經其他地方轉機來港，由於攜帶大量行李，並於毋須申報通道入境而引起執法人員懷疑。其中一人的4件寄艙和2件隨身行李中，便藏有9萬支私煙，價值約37萬元，應課稅30萬元，他其後被判入獄12個月及罰款2,000元。

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海關搗跨國航空私煙集團，檢逾3800萬元私煙拘61人。(香港海關直播截圖) 海關搗跨國航空私煙集團，檢逾3800萬元私煙拘61人。(香港海關直播截圖)

搗元朗私煙倉檢540萬支私煙

海關指，今次動員超過100人在入境大堂佈下天羅地網，重點截查携帶超額香煙而沒有向海關申報的旅客，整個行動共拘捕553女，年齡介乎2057歲。除機場外，海關亦加強巿內調查，發現不法之徒利用僻遠的鐵皮場作分銷倉庫，將私煙重新包裝和分貨，然後轉運到高稅收地區出售圖利。海關於元朗搗破該個私煙倉，檢獲540萬支私煙，並拘捕介乎3156歲、負責搬運和管理倉庫的3名男子。

螞蟻搬家形式偷運入境

海關表示，犯罪集團由傳統用陸路和水路走私，改為高成本的航空旅客，以螞蟻搬家形式偷運入境。被捕人會先在東南亞稍作逗留，再乘搭柬埔寨、菲律賓、越南及泰國等地的航班，以較迂廻的路線來港。而且被捕人多數携帶6件或更多的行李，無論是寄艙還是隨身行李都塞滿走私煙，走私意圖明確。海關今次檢獲香煙的牌子約20款，部分在港並不常見，相信會轉運到其他高稅收的地區。

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