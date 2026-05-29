海關搗跨國航空私煙集團　檢逾3800萬元私煙拘61人

海關於過去一個月(4月17日至5月17日)展開打擊航空旅客走私香煙入境行動，搗破一個跨國犯罪集團，檢獲共840萬支未完稅香煙，總值約3,824萬元，應課稅2,800萬元，拘捕61名涉案人士。所有被捕人均非本地人，包括入境旅客、有負責搬運及管理私煙倉，他們已全被落案起訴，當中53人更經裁判法院判刑，監禁1個月至12個月不等，其餘則還押候查。

上月17日，海關拘捕9名入境旅客，他們年齡介乎25至56歲，由東南亞地區經其他地方轉機來港，由於攜帶大量行李，並於毋須申報通道入境而引起執法人員懷疑。其中一人的4件寄艙和2件隨身行李中，便藏有9萬支私煙，價值約37萬元，應課稅30萬元，他其後被判入獄12個月及罰款2,000元。