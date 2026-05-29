海關搗跨國航空私煙集團　檢逾3800萬元私煙拘61人

海關於過去一個月(4月17日至5月17日)展開打擊航空旅客走私香煙入境行動，搗破一個跨國犯罪集團，檢獲共840萬支未完稅香煙，總值約3,824萬元，應課稅2,800萬元，拘捕61名涉案人士。所有被捕人均非本地人，包括入境旅客、有負責搬運及管理私煙倉，他們已全被落案起訴，當中53人更經裁判法院判刑，監禁1個月至12個月不等，其餘則還押候查。
上月17日，海關拘捕9名入境旅客，他們年齡介乎25至56歲，由東南亞地區經其他地方轉機來港，由於攜帶大量行李，並於毋須申報通道入境而引起執法人員懷疑。其中一人的4件寄艙和2件隨身行李中，便藏有9萬支私煙，價值約37萬元，應課稅30萬元，他其後被判入獄12個月及罰款2,000元。
搗元朗私煙倉檢540萬支私煙
海關指，今次動員超過100人在入境大堂佈下天羅地網，重點截查携帶超額香煙而沒有向海關申報的旅客，整個行動共拘捕55男3女，年齡介乎20至57歲。除機場外，海關亦加強巿內調查，發現不法之徒利用僻遠的鐵皮場作分銷倉庫，將私煙重新包裝和分貨，然後轉運到高稅收地區出售圖利。海關於元朗搗破該個私煙倉，檢獲540萬支私煙，並拘捕介乎31至56歲、負責搬運和管理倉庫的3名男子。
螞蟻搬家形式偷運入境
海關表示，犯罪集團由傳統用陸路和水路走私，改為高成本的航空旅客，以螞蟻搬家形式偷運入境。被捕人會先在東南亞稍作逗留，再乘搭柬埔寨、菲律賓、越南及泰國等地的航班，以較迂廻的路線來港。而且被捕人多數携帶6件或更多的行李，無論是寄艙還是隨身行李都塞滿走私煙，走私意圖明確。海關今次檢獲香煙的牌子約20款，部分在港並不常見，相信會轉運到其他高稅收的地區。