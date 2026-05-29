自編自導罪案予還押犯提供線報申請減刑　4人判囚1年至逾3年

廉政公署早前揭發荔枝角收押所一名還押犯，串謀同黨策劃兩宗自編自導的罪案，從而讓另外兩名還押犯以向警方提供罪案線報為由，向法庭申請減刑。廉署及早介入，成功阻截該兩宗管有非法槍械、炸藥或毒品罪案發生。4名被告今日(29日)在區域法院分別被判入獄1年至逾3年。 被告王珏琛(41歲)，案發時為荔枝角收押所還押犯，被判囚3年6星期；其女朋友劉臻頤(29歲)，被判監禁16個月。王珏琛兩名同黨，即關宇軒(27歲)及溫展鵬(29歲)，則分別被判囚20個月及1年。4人早前共承認4項罪名，即兩項串謀妨礙司法公正，違反普通法及《刑事罪行條例》；一項「洗黑錢」罪，違反《有組織及嚴重罪行條例》；以及一項無合理因由而沒有按照法庭的指定歸押，違反《刑事訴訟程序條例》。

暫委法官李志豪判刑時稱本案罪行性質嚴重，涉案金額大，而4名被告企圖協助減刑的兩名還押犯，本身亦干犯了嚴重罪行，強調法庭必須判處本案各被告即時入獄，並批准控方申請，充公劉臻頤及溫展鵬涉案犯罪得益共約90萬元。 收取 25 萬元及 125 萬元報酬 本案源於廉署一宗貪污調查。於2021年9月至2022年5月案發期間，王珏琛還押懲教署荔枝角收押所，因而認識另外兩名還押犯，二人分別牽涉在一宗搶劫案及一宗販毒案，正等待案件在高等法院提訊。王珏琛向其女友劉臻頤以及其他同黨提出，策劃兩宗自編自導罪案，讓該兩名還押犯向警方提供線報破案，從而便利二人在各自案件的司法程序中向法院申請減刑，而二人的家人則分別向王珏琛支付25萬元及125萬元報酬。