「簡樸房條例」研討會今日舉行　社工反映基層與業主資訊不對稱盼設支援站

香港的「簡樸房」制度於今年3月1日實行，並採「先登記、後執法」方式，開始為期12個月的登記期。由新家園協會九龍西服務處、香港測量師學會及分間單位區域服務隊，今日(31日)合辦「簡樸房條例」簡介及研討會，向業主、租戶、地產代理等持份者詳細講解條例認證標準、配套支援及政策執行細節。 何永賢：有序取締不合標劏房 善用「樓宇醫生」計劃 房屋局局長何永賢在開幕致辭時指出，本屆政府決心解決劣質「劏房」問題，致力推展簡樸房制度，以有序取締不合標準的分間單位，目標是提升基層租戶居住環境的安全及衞生水平。何永賢強調，新制度的落實需要各界持份者共同參與，透過持續溝通與公眾教育才能達到政策目的。她亦提到，如分間單位業主遇到樓宇單位老化或改裝問題，可善用由香港測量師學會提供的免費「樓宇醫生」企劃作諮詢；同時，房屋局轄下的6隊分間單位「區域服務隊」亦會持續為業主及租戶提供一切可行的協助。

新家園協會總監(社區發展)梁秉堅則表示，團隊紮根社區多年，自劏房租務管制條例醖釀至立法階段，便持續收集前線民意，將租戶面對租金加幅不透明、惡意迫遷等權益失衡問題向政府及議會反映。他續指，《簡樸房條例》已於今年3月1日正式生效，為期一年的登記期亦全面展開。如果說租管條例重在規範租務關係、守護租客權益，《簡樸房條例》則聚焦居住環境改善，從根源處解決劣質劏房的安全隱患。 梁秉堅坦言，兩項條例相繼實施令業主、租客及少數族裔社群都迎來全新挑戰，不少市民對條例內容、單位註冊及認證流程認識不足。為此，協會特意搭建本次跨界交流平台，拆解條例細則並傾聽社區真實訴求。

社工：基層租戶和業主資訊不對稱 活動中有在場社工指出，不少基層租戶和業主正面對資訊不對稱的困難，建議政府、社福機構及專業團體設立聯合諮詢熱線及地區支援站，並提供雙語及少數族裔語言服務。梁秉堅回應指，協會分間單位服務隊將全方位配合條例推行，後續會持續舉辦社區講座、開展外展街站服務，並及時上達地區意見。 新家園協會九龍西服務處總結表示，未來將繼續跟進「簡樸房條例」的社區教育工作，協助基層家庭及少數族裔順利適應新規管環境。大會亦提醒市民，後續如有任何查詢，可向香港測量師學會或區域服務隊求助。

首半年登記免認證費 示範單位改裝費約2萬至5萬元 在圓桌主題研討環節，與會嘉賓圍繞政策推行現況及過渡期支援深入交流。立法會議員鄧家彪表示，簡樸房政策面積標準由最初建議的7平方米調整至現行的8平方米，體現了政策靈活性。他提醒，業主盡快完成登記，登記後可享有3年適應期，期間若選擇退出租務市場，無需承擔額外責任。截至活動當日，簡樸房制度開展了約2個多月，全港已有3,300多個樓宇單位、12,000多個分間單位完成登記。 另外，香港測量師學會現有130多名建築測量師參與認證工作，為業主評估整改方案；區域服務隊則持續協調租戶搬遷，過往已協助逾150戶住戶對接公營房屋資源。鄧家彪補充，將積極聯絡發展局、屋宇署等部門，在大廈維修工程中兼顧簡樸房整改需求，避免業主重複支出；政府亦會加強監管裝修服務商，打擊虛假宣傳。

政府部門代表亦在會上透露，現時登記期已開展2個月，餘下10個月登記時間，首半年完成登記的單位，日後三年內可豁免每個單位3000港元認證費，多間分間單位可節省可觀開支。當局亦在九龍城設立簡樸房示範單位，單間改裝費用介乎2萬至5萬港元，相關資料可於房屋局網頁查閱。業主合計有近4年時間，決定將單位改造成合規簡樸房，或是還原為一般出租單位。