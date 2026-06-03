立法會選舉2025︱票站公務員開支2.36億 何君堯倡請義工 政制局：若甩底影響大

2025年立法會換屆選舉共聘用約3.4萬名選舉工作人員，總開支約2.36億元。立法會議員何君堯今日（6月3日）於立法會提出質詢，質疑有關開支太高，建議檢討向公務員支付額外報酬，考慮以義工代替出錢請公務員擔任。政制及內地事務局局長謝小華指若義工臨時「甩底」，將對選舉籌備工作影響很大，所以由公務員擔任這些崗位最合適。

政制及內地事務局局長謝小華指，該次選舉為完善選舉制度後的第二場立法會換屆選舉，10個地方選區、28個功能界別及選委會界別均須投票，當局推出多項先驅安排，包括將投票時間延長至16小時、設立專屬及鄰近邊境投票站，順利完成選出全部90名議員。她指絕大部分選舉工作人員為現職公務員，退休公務員僅約400人。對於有意見認為開支太高，建議檢討向公務員支付額外報酬的做法，當局表明會秉持審慎理財原則，繼續優化安排，但表明需有可靠的工作人員維持票站服務。