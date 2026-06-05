報販業界憂「統一包裝」重挫合法市場　恐掀新一輪「摺檔潮」

政府於今年4月宣布計劃推行「統一包裝設計」細節。有報販業界指，有別於當初向立法會提交的方案，措施由原本僅針對煙包上的圖案、文字及顏色，大幅「僭建」至規管煙盒尺寸、形狀、包裝內部煙紙物料，甚至連品牌印製位置亦受嚴格管制。
每年為私煙集團再添5億利潤
報販業界指「僭建方案」將導致市面上現時出售的四成貨種，包括大盒煙、幼煙及軟包煙被消滅，萎縮了的合法市場份額，保守估計有七成將會流向私煙市場，相當於每年為私煙集團再添額外超過5億港元利潤。在現時經濟環境下，業界憂慮恐怕會出現新一波摺檔潮。香港報販協會及全港報販大聯盟收集業界簽名，反對當局現行方案，5日之內獲超過500個報攤簽署支持，促請政府正視業界的合理關切，並提出暫緩新方案中有關煙盒尺寸、形狀及包裝規格的擴展規管，以及煞停立法，然後就方案細節與業界的溝通，展開實質、透明的諮詢溝通。
海關關長早前表示，徵收煙草稅並非單為稅收，政府樂意最終不徵收任何煙草稅。香港報販協會主席林長富認為，如果煙草稅大跌是因為無人吸煙，絕對值得，但現實中煙草稅大跌是因為許多人轉投私煙市場，擔心所謂「無煙香港」，最終只會淪為「無合法煙香港」。失去煙草稅收，等同失去合法市場，連帶失去對煙草產品的規管、檢測及質量控制。
不合理控煙政策為主要死因
全港報販大聯盟召集人李榮栢指出，持牌報檔由10年前420檔減至目前280檔，10年間流失超過三成，即平均每個月就有一至兩個報檔靜悄悄消失，主要「死因」不是被科技淘汰，而是被不合理的控煙政策逼死，兩次大幅調高煙草稅，令報檔失去重要的合法煙生意。業界認為現行「僭建方案」與「巴士安全帶」立法相似，都是行政當局因諮詢或聆聽聲音不足做倉促立法，從而令刊憲的附屬法律條文與立法原意不符。
有關措施即將以附屬法例形式刊憲，兩會期望當局能在此期間與業界展開實質溝通。兩會表示，會研究政策制定及立法過程是否存在程序不公，必要時考慮提請司法覆核，以保障同業的合法權益。