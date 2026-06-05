報販業界憂「統一包裝」重挫合法市場　恐掀新一輪「摺檔潮」

政府於今年4月宣布計劃推行「統一包裝設計」細節。有報販業界指，有別於當初向立法會提交的方案，措施由原本僅針對煙包上的圖案、文字及顏色，大幅「僭建」至規管煙盒尺寸、形狀、包裝內部煙紙物料，甚至連品牌印製位置亦受嚴格管制。

每年為私煙集團再添 5 億利潤

報販業界指「僭建方案」將導致市面上現時出售的四成貨種，包括大盒煙、幼煙及軟包煙被消滅，萎縮了的合法市場份額，保守估計有七成將會流向私煙市場，相當於每年為私煙集團再添額外超過5億港元利潤。在現時經濟環境下，業界憂慮恐怕會出現新一波摺檔潮。香港報販協會及全港報販大聯盟收集業界簽名，反對當局現行方案，5日之內獲超過500個報攤簽署支持，促請政府正視業界的合理關切，並提出暫緩新方案中有關煙盒尺寸、形狀及包裝規格的擴展規管，以及煞停立法，然後就方案細節與業界的溝通，展開實質、透明的諮詢溝通。