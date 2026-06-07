公院實習醫生涉擅照X光當福利遭紀律處分　另涉要求醫生跨院檢查病人

公立醫院一名實習醫生，涉嫌在實習期間要求另一間醫院的醫生「跨院」協助檢查病人，以及擅自使用醫療儀器為自己膝蓋照X光。醫管局證實事件，指涉事實習醫生的行為並不恰當，將嚴肅跟進及按既定人事程序，當中就照X光事件向涉事實習醫生及另一名醫生採取紀律處分。

據悉，涉事女實習醫生就讀醫學院期間，有在YouTube經營個人頻道，不時製作醫科生主題的影片，最後一次更新是去年7月有關參與醫學院畢業晚宴的影片。