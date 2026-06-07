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出版：2026-Jun-07 21:35
更新：2026-Jun-07 21:35

公院實習醫生涉擅照X光當福利遭紀律處分　另涉要求醫生跨院檢查病人

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有傳公院實習醫生涉擅自照X光及要求醫生「跨院」檢查病人，醫管局證實事件。(資料圖片／蘇文傑攝)

有傳公院實習醫生涉擅自照X光及要求醫生「跨院」檢查病人，醫管局證實事件。(資料圖片／蘇文傑攝)

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公立醫院一名實習醫生，涉嫌在實習期間要求另一間醫院的醫生「跨院」協助檢查病人，以及擅自使用醫療儀器為自己膝蓋照X光。醫管局證實事件，指涉事實習醫生的行為並不恰當，將嚴肅跟進及按既定人事程序，當中就照X光事件向涉事實習醫生及另一名醫生採取紀律處分。

據悉，涉事女實習醫生就讀醫學院期間，有在YouTube經營個人頻道，不時製作醫科生主題的影片，最後一次更新是去年7月有關參與醫學院畢業晚宴的影片。

醫管局證實，有實習醫生擅自使用醫療儀器為自己照X光。(網上圖片) 據悉涉事女實習醫生就讀醫學院期間，有在YouTube經營個人頻道。(YouTube截圖) 據悉涉事女實習醫生就讀醫學院期間，有在YouTube經營個人頻道。(YouTube截圖) 明愛醫院在知悉有關帖文後，已即時主動展開調查及跟進。(資料圖片／鍾式明攝) 就律敦治醫院的帖文，該院調查後確認事件中病人服務並未受影響。(資料圖片)

醫療設備僅可用於獲授權服務

涉事女實習醫生在社交平台發布限時動態，上載自己膝蓋照X光的照片，並寫上「Perks for乖乖HO收晒所有症 + 捉到occult fracture」、「照C arm for my chronic knee pain」，意指這次照X光是有長期膝蓋疼痛的她，作為「乖乖實習醫生」的福利；照片疑是在明愛醫院拍攝。網上另有文字流傳，涉事女實習醫生在律敦治醫院實習期間，要求比她年長的屯門醫院男醫生，前往律敦治醫院「跨院」工作，甚至親自為病人進行肛門直腸鏡檢查，最終被病房護士識破。

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醫管局回覆《am730》查詢時證實事件，指明愛醫院在知悉有關帖文後，已即時主動展開調查及跟進，並向涉事醫護了解事件。明愛醫院確認事發地點為院內一間設有嚴格輻射防護控制措施的X光室，配備輻射警告燈與告示、智能卡出入管制系統等，負責操作儀器是一名擁有認可輻射儀器牌照的駐院醫生。醫管局發言人強調，醫療設備只可用於獲授權臨床服務，所有員工嚴禁擅自使用儀器或設備作個人用途。他說，涉事實習醫生的行為並不恰當，會按既定人事程序向實習醫生及另一名涉事駐院醫生採取紀律處分。

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律敦治醫院已嚴正告誡涉事實習

至於有關律敦治醫院的帖文，該院調查後確認事件中病人服務並未受影響，強調絕不容忍該名實習醫生的任何不當行為絕不容忍，其上級事後已嚴正告誡她，並在其餘下於院內的實習期間進行密切監察，確保其工作表現必須符合專業標準。院方會繼續嚴肅跟進事件，並按既定人事程序處理。

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