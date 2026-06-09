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出版：2026-Jun-09 10:20
更新：2026-Jun-09 12:10

荃灣中心停電｜中電：完成搶修後已立即重新接駁電力供應 (更新)

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荃灣中心停電，水務署設置16水箱及2水車。(滴惜仔 Water Save Dave)

荃灣中心停電，水務署設置16水箱及2水車。(滴惜仔 Water Save Dave)

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荃灣中心發生停電事故，荃灣區議員曾大表示將於中午前逐步恢復供電。中電表示，早上約11時在大廈電工完成搶修後，立即重新接駁電力供應，協助受影響客戶恢復供電。停電事故發生後，中電工程人員及社區支援隊趕到現場了解情況，確認中電設備及供電正常後，在現場提供支援，為受影響的客戶安排臨時照明工具及流動電池作應急支援。

水務署繼續在受影響大廈附近設置16個水箱及派出兩架水車，以方便相關居民及商戶取用臨時食水。繼昨晚(8)緊急動員到場聯同民政事務處及關愛隊上樓為有需要的居民送上食水，水務署今早(9)亦於荃灣中心協助市民從水車取水，並已確保水車及水箱的存水充足，可以應付早上市民取水高峰時段的需求。

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民政及青年事務局局長麥美娟今早在港台節目表示，由於要在更換零件、重新接駁後，重新檢查電力的安全情況，所以要在早上約10時暫時停電一至兩小時，目前電錶房的搶修工作進度理想，預計中午之前可以恢復全部供電。

已開設5個庇護中心

麥美娟提到，已開設5個庇護中心讓居民臨時休息，共約100人入住，包括殘疾院舍70多名院友，亦有開放活動室讓有需要的狗主帶同狗隻入住。區議員及關愛隊共收到約200宗求助，最多人查詢何時恢復供電、庇護中心位置，亦有居民需要食水、食物等物資。

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