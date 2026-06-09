李家超：6.15展開香港五年規劃公眾諮詢　為期兩個月

行政長官李家超今日（9日）上午出席行政會議前見記者時宣布，特區政府將於下星期一（15日）展開香港首份「五年規劃」的公眾諮詢，為期兩個月。當日會發表公眾諮詢文件，將上載至專題網站，並會在多個指定地點派發。市民可以透過專題網站、電郵或郵寄提交意見。政府會舉辦多場諮詢活動，聽取議員、業界和市民意見。

屬歷史性一步

李家超表示，香港編制第一個五年規劃屬歷史性一步，有重大意義，讓市民和社會各界受惠，包括可鞏固提升香港在國際金融、航運、貿易、創科等優勢地位，讓香港抓緊更多國家戰略和發展所帶來的機遇，同時有助香港更好融入和服務國家發展大局。

李家超強調，五年規劃能指明方向，讓香港發展更有遠見、更可持續。五年規劃將堅持香港一直賴以成功的原則，包括貫徹和堅守「一國兩制」方針，堅持愛國者治港，落實發展經濟、改善民生的施政目標，聚焦策略方向，首先包括以民為本，將改善民生作為出發點和落腳點；其次是將有為政府和高效市場結合；第三是強化治理效能。他說，規劃將具前瞻性、策略性和可操作性的指導文件。每年發表的施政報告，將更有效對接和回應五年規劃的發展方向和要求。